Volvo past nieuwe hardware toe in 2025

Vanaf dit jaar worden alle bovengenoemde modellen uitgerust met de nieuwe Volvo Car UX. Volvo Cars zal het ook leveren aan miljoenen Volvo's met Google Android Automotive built-in door middel van een over-the-air software-update. Later in 2025 zullen ongeveer 2,5 miljoen klanten over de hele wereld een upgrade krijgen in hun Volvo's die al in 2020 zijn gebouwd. Voorbeelden van nieuwe functies zijn het plaatsen van de apps en functies die het meest worden gebruikt, zoals kaarten, media en telefoon op het startscherm, voor snellere toegang. Daarbij verandert, afhankelijk van de situatie, de contextuele balk en hij toont de meest recent gebruikte apps. Het bestuurdersdisplay, dat zich net achter het stuurwiel bevindt, is ook vernieuwd met een grotere en duidelijkere navigatieweergave.

Tevens wordt Plug & Charge toegevoegd aan de EX30, EX40 en EC40 van dit jaar in Europa. Plug & Charge is een authenticatie- en factureringssysteem dat het opladen vereenvoudigt. Plug & Charge wordt ingesteld en geactiveerd via de auto en compatibele oplaadstations kunnen gevonden worden met behulp van Google Maps in het middenscherm van de auto of de Volvo Cars app. Deze stations identificeren de auto en de bijbehorende betaalmethode zodra de laadkabel op de auto is aangesloten. Het opladen begint automatisch, zonder dat er extra pasjes of verificatie nodig zijn.

De fabrieksupgrades zijn beschikbaar op de modeljaarversies 2026 van de modellen XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 en V90 Cross Country. De Snapdragon-chip wordt ook geïntroduceerd op de nieuwe XC90. De beschikbaarheid en timing zullen per markt verschillen.