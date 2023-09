Volvo opent Tech Hub in Singapore

Productie is een steeds technologie-intensiever gebied dat volop nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van AI, robotica, automatisering, machine learning, nanotechnologie en een reeks andere nieuwe en opkomende technologieën.

"Deze nieuwe aanwezigheid in Singapore zal onze interne technologie- en softwareontwikkelingscapaciteiten ondersteunen", zegt Javier Varela, chief operating officer en plaatsvervangend CEO van Volvo Cars. "Het zal dienen als een wereldwijd innovatiecentrum om ons momentum verder te versnellen en onze capaciteiten op het gebied van geavanceerde productie en data en analytics te vergroten."

De aankondiging van Volvo's Singapore Tech Hub volgt op de recente toevoeging van een Tech Hub in Krakau, Polen eerder dit jaar. Beide hubs zijn bedoeld om Volvo's wereldwijde locatiestrategie te optimaliseren om terrein te winnen in belangrijke technologiegebieden en het beste technische talent over de hele wereld aan te trekken. Deze Tech Hubs werken samen met Volvo's bestaande netwerk van Tech Hubs en Core Engineering Centers wereldwijd.

Singapore is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een centrum voor technologische competentie en innovatie. Met toonaangevende universiteiten en bredere onderwijsecosystemen is het nu de voorkeurslocatie voor veel technologiebedrijven, investeringen en talent wereldwijd.

Volvo vestigt de nieuwe hub in Singapore met de steun van de Singapore Economic Development Board (EDB), waardoor Volvo meer mogelijkheden krijgt om het lokale netwerk en talent van Singapore te benutten voor de ontwikkeling van de volgende generatie technologieën en auto's.

Cindy K]oh, Executive Vice President, EDB: "Wij zijn blij met de beslissing van Volvo om zijn Tech Hub in Singapore te vestigen. Dit getuigt van de aantrekkingskracht van Singapore als innovatiehub voor wereldwijde mobiliteitsbedrijven om oplossingen te ontwikkelen voor de regionale en wereldwijde markt. Het zal boeiende werkgelegenheid creëren voor Singaporezen en onze openbare onderzoeksinstellingen en lokale bedrijven de kans geven om samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en voertuigen van de volgende generatie."

De nieuwe Tech Hub wordt begin september geopend en geleid door Yvonne Tan, die op 1 september jl. bij het bedrijf is gekomen. Yvonne Tan is een senior en visionair leider met een bewezen staat van dienst in het mogelijk maken van bedrijven door middel van technische ontwikkeling en succesvolle uitvoering. Tan komt bij Volvo van Venture International Pte, Ltd, een toonaangevende wereldwijde leveranciernog van technologiediensten. Daar heeft ze als R&D-directeur leiding gegeven aan de levering van geavanceerde life science-instrumentatie en -systemen. Daarnaast heeft ze acht jaar ervaring als senior engineering manager bij Dyson Operations Pte.Ltd. Yvonne Tan heeft een Engineering doctoraat van de Singapore University of Technology and Design, en ze heeft een Master of Science in Business IT behaald aan de University of Wales.

Momenteel heeft Volvo Cars Tech Hubs in Stockholm en Lund in Zweden, in Krakau in Polen en in Bangalore in India. Volvo heeft ook grote technische centra in Sjanghai, China en Göteborg, Zweden. Hoewel elk van deze locaties zijn eigen aandachtsgebied heeft, vormen ze samen een cruciaal netwerk van innovatiecentra die strategisch over de hele wereld zijn verspreid.

Na de recente vestiging van het regionale hoofdkantoor voor de APeC-regio in Singapore, versterkt de opening van de Tech Hub Volvo's aanwezigheid in het land verder.