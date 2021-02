Volvo opent portal voor ontwikkelaars

29 januari 2021 | Een nieuw portal stelt een aanbod van gratis hulpmiddelen beschikbaar, zodat externe ontwikkelaars nieuwe diensten en in-car apps kunnen creƫren. Met een bredere ontwikkeling van software en diensten wil Volvo de mogelijkheden voor klanten om hun Volvo's te personaliseren vergroten.

De middelen die het portal biedt zijn niet alleen handig voor ontwikkelaars, maar ook voor onderzoekers, smart-home leveranciers en designers met kennis van computers. Met het beschikbaar maken van deze middelen zet Volvo de lange traditie van het delen van kennis en onderzoeken voort.

Tot de via het Innovation Portal beschikbare middelen behoort ook een zogenaamde emulator. Die biedt de werkingssystemen van de Android Automotive- en Google-apps die in nieuwe Volvo's worden gebruikt. Zo hebben ontwikkelaars beschikking over een nauwkeurige in-car beleving van het systeem op hun computer. Deze emulator is een handig hulpmiddel bij het ondersteunen van ontwikkelaars om apps direct in de auto te ontwerpen, ontwikkelen, testen en publiceren op Google Play.

Het platform is ook voorzien van de Extended Vehicle API. Daarmee stelt Volvo voor het eerst een API openbaar beschikbaar. Met goedkeuring van de klant maakt de API het voor ontwikkelaars en andere derde partijen mogelijk om toegang te krijgen tot dashboardgegevens van de auto. Bijvoorbeeld de laadstatus, het brandstofniveau, de gereden afstand, etc. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om nieuwe diensten te ontwikkelen en aan te bieden. In de loop der tijd zullen nog meer gegevens en informatiebronnen beschikbaar worden gemaakt.

Andere middelen zijn een LiDAR-dataset en een te downloaden 3D-model van de volledig elektrische Volvo XC40 Recharge P8 Pure electric. De LiDAR-dataset wordt aangeboden in samenwerking met Duke University en Luminar, de wereldwijde leider op gebied van automotive LiDAR-hardware en -software. De dataset kwam tot stand met behulp van Luminars high-performance LiDAR-sensoren. Die kunnen op afstanden tot 250 meter objecten rond de auto registreren door middel van laserpulsen.

Deze dataset kan onderzoekers helpen bij het verbeteren van algoritmen voor LiDAR-detectie op grote afstand. Dat is een cruciaal element voor het maken van autonoom rijdende auto's, die ook op hoge snelheden en in complexe verkeerssituaties veilig moeten zijn.

Het zeer nauwkeurige 3D-automodel is ontwikkeld in samenwerking met Unity, het bedrijf achter het wereld leidende platform voor het maken en gebruiken van real-time 3D-content. Unity wordt gebruikt door diverse partijen, van game-ontwikkelaars tot kunstenaars, architecten, filmmakers en auto-ontwerpers.

Het automodel en een bijbehorende 3D-omgeving zijn te gebruiken voor de visualisatietoepassingen, voor virtual reality, filmische ervaringen en autoconfigurators. Deze middelen zijn ook als basishulpmiddelen beschikbaar bij de ontwikkelaarshub van Unity. Daarmee krijgen miljoenen Unity-gebruikers toegang tot tutorials voor het gebruiken van het template.

Het Innovation Portal zal blijven groeien, waarbij in de loop der tijd meer en meer middelen worden toegevoegd. Binnen de komende maanden zal een volledig functioneel 3D-automodel worden geïntroduceerd. Die zal zijn voorzien van digitale weergaven van de fysieke autosensoren. Zo kunnen gebruikers sensorgegevens testen voor onderzoeks- en educatiedoeleinden. Ook kunnen ontwikkelaars het model gebruiken om nieuwe functies en diensten te bouwen.

