Volvo opent Mobility Innovation Destination Torslanda

Het innovatiecentrum stelt Volvo in staat om opkomende technologieën te testen in een omgeving die ontworpen is om de toekomstige maatschappij waar Volvo's deel van moeten uitmaken na te bootsen. Dus in plaats van technologieën zoals draadloos opladen van auto's, bi-directioneel opladen van auto's op het elektriciteitsnet en zelfrijdend vermogen alleen in laboratoria en ontwikkelingscentra te ontwikkelen, zal Volvo zijn innovaties ook in een stedelijke omgeving kunnen testen, valideren en implementeren.

Naast nieuwe gebouwen en faciliteiten voor testen, engineering en materialen is Volvo van plan om de Volvo Cars campus in Torslanda, Göteborg, uit te breiden om start-ups en zakenpartners te huisvesten.

"Met dit initiatief willen we een ecosysteem creëren waar we de toekomst van mobiliteit kunnen ontwikkelen - inclusief auto's, de technologie erin en de infrastructuur eromheen, allemaal hand in hand," zegt Jim Rowan, chief executive van Volvo Cars. "Onze ambitie is om baanbrekend te zijn op het gebied van technologie, wereldwijd talent aan te trekken en in contact te komen met andere baanbrekende bedrijven."

De volgende stap in het creëren van de nieuwe Mobility Innovation Destination Torslanda is het bouwen van gebouwen voor moderne kantoren aan de overkant van de weg van Volvo's bestaande campus. De bouw zal doorgaan dankzij een kosteneffectieve samenwerking tussen Volvo Cars en vastgoedontwikkelaars Vectura Fastigheter en Next Step Group.

De uitbreidingen zullen ook cruciaal zijn voor het vervullen van Volvo's huidige strategische ambities om tegen 2030 volledig elektrisch te zijn en sterk te zijn in nieuwe technologie en duurzame mobiliteit.

De duurzaamheidsdoelstellingen van het project zijn ambitieus. De eerste nieuwe constructie van 25.000 vierkante meter is uitsluitend bestemd voor gebruik door Volvo Cars en is een hybride constructie van hout, die de CO2-voetafdruk met 15% verlaagt in vergelijking met een traditioneel frame van staal en beton. De start van de bouw staat gepland voor het tweede kwartaal van 2024 en het eerste gebouw zal naar verwachting klaar zijn in 2026, op tijd voor de honderdste verjaardag van Volvo Cars in 2027.

Volgens de huidige plannen zal ook Volvo's campus worden opgenomen in een uitbreiding van het initiatief Gothenburg Green City Zone. Deze zone beslaat het gebied waar de stad Göteborg samen met Volvo Cars en andere bedrijven, onderzoekers en anderen nieuwe technologie voor zowel voertuigen als infrastructuur kan testen met als doel emissievrij vervoer in 2030.

Met dit initiatief wil Volvo zijn verbinding met andere mobiliteitsinnovatieknooppunten in de stad verbeteren en nog meer technische mogelijkheden toevoegen aan zijn campus in Göteborg.

Samen met een onlangs geopend softwaretestcentrum heeft het gebied een sterke technische aanwezigheid, waaronder een productiefabriek, een ontwerpcentrum en test- en ontwikkelingsfaciliteiten, waaronder een proeffabriek, een batterijlab, windtunnels en een veiligheidscentrum met crashtestlabs. Een nieuwe batterijfabriek van Novo, Volvo's joint venture met Northvolt, is ook in aanbouw. In 2022 kondigde Volvo Cars ook aan dat we 10 miljard Zweedse kronen zullen investeren in onze fabriek in Torslanda voor de productie van volledig elektrische auto's van de volgende generatie, inclusief de introductie van megagieten van aluminium carrosseriedelen, een nieuwe assemblagefabriek voor accu's en volledig vernieuwde lak- en eindassemblagewerkplaatsen.

Onderdeel van een groter ecosysteem

Mobility Innovation Destination Torslanda voegt zich bij de groeiende lijst van Volvo's fysieke locaties over de gehele wereld, waaronder het onlangs geopende software testcentrum in Göteborg en meerdere Tech Hubs.

Volvo heeft Tech Hubs in Zweden (Stockholm en Lund), Polen (Krakau), India (Bangalore) en Singapore. Het Zweedse merk heeft ook technische centra in Göteborg, Zweden en in Shanghai, China. Hoewel elk van deze locaties zijn eigen focus heeft, vormen ze samen een cruciaal netwerk van strategisch gelegen innovatiecentra.