Volvo

Volvo opent fabriek in Amerika

20 juni 2018 | Volvo Cars neemt vandaag zijn eerste productiefaciliteit in Amerika in gebruik. Die staat in Charleston, South Carolina. De officiële ingebruikname bevestigt andermaal het mondiale karakter van de premium autoproducent die hiermee over productiefaciliteiten beschikt in alle drie de grote afzetmarkten. Behalve de Amerikaanse productiefaciliteit heeft Volvo Cars twee productiefaciliteiten en een motorenfabriek in Europa, drie autofabrieken en een motorenfabriek in China en productiefaciliteiten in zowel Indië als Maleisië.