Volvo opent batterijfabriek in Gent

6 maart 2020 | Volvo heeft in zijn fabriek in het Belgische Gent een hagelnieuwe assemblagelijn voor batterijen geopend. Later dit jaar start in de fabriek de productie van Volvo's eerste volledig elektrische auto, de nieuwe Volvo XC40 Recharge P8 AWD met een actieradius van meer dan 400 kilometer (WLTP). De ingebruikname van de assemblagelijn benadrukt de ambitieuze elektrificatiestrategie van Volvo Cars plus bijbehorende veelbelovende klimaatplannen. Volvo streeft ernaar om de CO2-voetafdruk per geproduceerde auto gedurende de gehele levenscyclus met 40 procent te verkleinen. Dit moet uiterlijk 2025 gerealiseerd zijn. Vanaf 2040 wil Volvo bovendien een volledig klimaatneutraal bedrijf zijn.

In de komende vijf jaar introduceert Volvo elk jaar een volledig elektrische auto. Het streven is dat per 2025 de helft van alle Volvo-verkopen een model is met alleen een elektromotor. De andere helft moet bestaan uit geëlektrificeerde hybride modellen (Mild hybrid en Plug-in hybrid).

Omdat Volvo zijn volledige modellengamma gaat elektrificeren, vormt de assemblage van batterijen een belangrijk onderdeel van Volvo's wereldwijde productieactiviteiten. Volvo kan lering trekken uit de ingebruikname van de assemblagelijn in Gent op het gebied van procesoptimalisatie en efficiency en de opgedane kennis toepassen op toekomstige assemblagelijnen in andere Volvo-fabrieken. Nog dit najaar start Volvo met de bouw van een assemblagelijn in zijn Amerikaanse fabriek net buiten Charleston, South Carolina.

Volvo gaat ook in zijn fabriek in het Chinese district Luqiao volledig elektrische auto's produceren. Hier worden Volvo-modellen op het CMA-voertuigplatform geproduceerd, evenals modellen met dezelfde basis van Volvo's zustermerken Polestar en LYNK & CO.

Vorig jaar sloot Volvo Cars langlopende leveringsovereenkomsten met twee toonaangevende leveranciers van batterijen, namelijk CATL uit China en LG Chem uit Zuid-Korea. De samenwerking heeft betrekking op de levering van batterijen in het komende decennium voor de volgende generatie Volvo- en Polestar-modellen, inclusief de Volvo XC40 Recharge P8 AWD.

Gent is een van de twee Europese fabrieken waar Volvo zijn modellen produceert, al sinds 1965. Op dit moment werken er ongeveer 6.500 mensen. De nieuwe Volvo XC40 Recharge P8 AWD is het eerste model uit een toekomstig breed gamma aan volledige elektrische Volvo-modellen. Het is bovendien de eerste Volvo met een gloednieuw infotainmentsysteem met Google Android. De XC40 Recharge P8 AWD is een honderd procent elektrische versie van de XC40, de eerste Volvo die is uitgeroepen tot Europese Auto van het Jaar. De compacte SUV is gebaseerd op het modulaire voertuigplatform CMA dat samen ontwikkeld is met Geely Group, de eigenaar van Volvo Cars.

Volvo V60 verbeterd voor modeljaar 2020

2 maart 2020

Volvo introduceert vernieuwde S90 en V90

21 februari 2020

Volvo vernieuwt S60 en XC60

7 februari 2020

Volvo XC40 nu ook als T2

9 januari 2020