Volvo ontwikkelt test voor fietshelm

3 juni 2019 | Volvo ontwikkelt samen met POC, een Zweeds merk op het gebied van sport en veiligheid, de eerste crashtest voor fietshelmen tegen auto's. Deze ontwikkeling is onderdeel van een baanbrekend nieuw onderzoeksproject om fietsers beter te beschermen. De samenwerking met POC is het nieuwste voorbeeld van de leidende positie van Volvo ten aanzien van verkeersveiligheid. Het sluit ook aan op de ambitie van Volvo om het verkeer voor iedereen veiliger te maken via samenwerking en het delen van kennis.

Een belangrijke oorzaak van doden en gewonden in het verkeer zijn aanrijdingen van auto's met fietsers. Daarom heeft Volvo een strategie ontwikkeld om dergelijke ongevallen te voorkomen met toepassing van actieve veiligheidstechnologie. Cyclist Detection met Full Auto Brake maakt gebruik van de camera's en radars om fietsers te signaleren, de bestuurder te waarschuwen als een aanrijding dreigt en de remmen te activeren als directe actie noodzakelijk is. Het systeem is een doorontwikkeling van de automatische noodrem- en voetgangersdetectiesystemen van Volvo en past in de veiligheidsvisie van het bedrijf.

Het onderzoeksproject van Volvo en POC omvat een aantal speciaal ontwikkelde crashtests in Volvo's veiligheidsonderzoekscentrum in het Zweedse Gotenburg. Het is onderdeel van een groter onderzoeksproject naar langdurig letsel bij fietsers. Tijdens de tests droeg de testdummy een fietshelm van POC. De pop werd met het hoofd tegen diverse plaatsen van de motorkap van een stilstaande Volvo gelanceerd. Dat gebeurde onder uiteenlopende hoeken en bij diverse snelheden, om met de metingen een compleet beeld te kunnen vormen.

De tests zijn uitgevoerd volgens bestaande, voorgeschreven procedures met betrekking tot de bescherming van het hoofd van voetgangers. Daardoor kunnen Volvo en POC een directe vergelijking maken tussen de gevolgen van een botsing als het slachtoffer wel en geen helm draagt. De huidige veiligheidstests voor fietshelmen zijn nogal rudimentair: testers laten fietshelmen bijvoorbeeld onder diverse hoeken vallen op zowel een horizontaal als een schuin oppervlak. Daarbij wordt geen rekening gehouden met ongelukken waarbij ook een auto is betrokken. Het project van Volvo en POC heeft als doel om de testmethodes te verfijnen en de tests naar een hoger niveau te brengen.

De kennis die het onderzoeksproject oplevert, zal POC helpen om veiligere fietshelmen te ontwikkelen, die betere bescherming bieden in het geval van een aanrijding met een auto. De tests bieden ook nieuwe kennis en inzichten die kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe auto's en veiligheidssystemen met betrekking tot fietsersveiligheid.

Met meer dan zestig internationale onderscheidingen voor veiligheid, innovatie en design heeft POC een grote reputatie opgebouwd op het gebied van kennis, onderzoeksmethoden en innovaties voor nieuwe oplossingen om het aantal verkeersongevallen terug te dringen.

De laatste jaren richt Volvo zich ook op de veiligheid van mensen buiten de auto. Het introduceerde bijvoorbeeld in 2010 zijn Pedestrian Detection met Full Auto Brake en in 2013 Cyclist Detection met Full Auto Brake. Beide veiligheidssystemen behoren nu tot de standaarduitrusting van alle nieuwe Volvo's, als onderdeel van het City Safety-pakket dat bijdraagt aan de verbetering van de algemene verkeersveiligheid.

In een eerder gezamenlijk project werkten Volvo Cars en POC aan een proef om fietshelmen te laten communiceren met auto's om ongevallen te helpen voorkomen.