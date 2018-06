Volvo S60

Volvo onthult nieuwe S60

20 juni 2018 | Volvo presenteert de nieuwe S60. Dat gebeurt bij Volvo's eerste Amerikaanse productiefaciliteit, namelijk die in Charleston, South Carolina. De productiefaciliteit in Charleston wordt vandaag officieel in gebruik genomen. Samen met de onthulling van de nieuwe Volvo S60 geeft dit aan hoe betrokken Volvo is bij de Amerikaanse markt, een belangrijk afzetgebied voor Volvo en de nieuwe sedan in het bijzonder. De nieuwe S60 is de eerste Volvo ooit die in Amerika geproduceerd wordt.