Volvo maakt tassen van airbags

De minimalistische en duurzaam ontworpen EX30 AIR BAG is een van de resultaten van efficiënt gebruik van bestaande materialen. Op verschillende manieren maakt de Volvo EX30, met de laagste CO2-voetafdruk van alle Volvo's tot nu toe, gebruik van hernieuwbare en gerecyclede materialen. De tas is vanaf nu exclusief te bewonderen en verkrijgbaar in de Volvo Studio van Volvo Mobility Centre, aan de Meent 96 in Rotterdam.

"De EX30 AIR BAG vertelt het verhaal van onze nieuwe Volvo EX30. Alle kernwaarden komen terug in de tas, van duurzaamheid tot veiligheid. En dat zorgt ervoor dat de tas een echte eyecatcher is geworden met een uniek verhaal om te vertellen. Met de tote bag hopen we een bredere doelgroep kennis te laten maken met Volvo en in het speciaal de Volvo EX30. Liefhebbers van fashion, duurzaamheid en innovatie kunnen ook het hart ophalen bij onze nieuwe SUV en one of a kind tote bag", vertelt Roger van Polanen van Volvo Car Nederland.

In de volledig circulaire tote bag is rekening gehouden met een optimaal hergebruik van de airbag door de oorspronkelijke vorm te behouden. De reflecterende en verstelbare koorden aan de zijdes van de tas zorgen voor veiligheid en gemak voor de gebruiker. Het minimalistische en stijlvolle design geeft de gebruiker de vrijheid de tas te dragen met een eigen stijl. De eerste oplage bestaat uit 400 uniek genummerde tassen, handgemaakt in een Nederlands atelier.

"Mijn passie en kracht liggen in het creëren en tot leven brengen van creatieve processen. Van tekentafel tot innovatief concept. Duurzaamheid en met name het hergebruik van materiaal is een belangrijk thema in de samenwerking met Volvo. De kans om te werken met oude airbags bood direct unieke inspiratie om hiermee een opvallend accessoire te maken, een exclusieve tote tas. Met alle verborgen details vertegenwoordigt deze zeer bijzondere tas het verhaal van de Volvo EX30. We zijn trots op het resultaat; de EX30 AIR BAG", aldus ontwerper Rob van Ravenstein over de samenwerking met Volvo.