Volvo maakt auto's vrij van leder

23 september 2021 | Volvo zet zich met zijn volledig elektrisch aangedreven modellen in voor het welzijn van dieren. Vanaf de nieuwe Volvo C40 Recharge zijn daarom voortaan alle nieuwe, volledig elektrische Volvo-modellen vrij van leder. De komende jaren introduceert Volvo een compleet nieuwe generatie van volledig elektrische modellen. Het merk wil tegen 2030 uitsluitend nog volledig elektrische modellen aanbieden en die allemaal geheel vrij zijn van leder.

In het verlengde van het streven om geen leder meer toe te passen in nieuwe modellen, zoekt Volvo ook naar hoogwaardige en duurzame materialen ter vervanging van de vele materialen die nu worden toegepast in de auto-industrie. De doelstelling is dat in 2025 al 25 procent van de materialen waaruit nieuwe Volvo's worden gemaakt, bestaat uit gerecyclede en/of biologische grondstoffen. Tegen 2040 wil Volvo Cars volledig circulair produceren. Als onderdeel van Volvo's klimaatbewuste beleid wil de fabrikant dat al zijn toeleveranciers, zowel van materialen als grondstoffen, vanaf 2025 en liever eerder gebruikmaken van 100 procent duurzame energie.

Het besluit om geen leder meer toe te passen in nieuwe Volvo-modellen is ook ingegeven door zorgen over de negatieve impact van veehouderij op het milieu, onder meer door ontbossing. De veestapel is naar schatting verantwoordelijk voor ongeveer 14 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit, het merendeel daarvan is afkomstig van de veehouderij.

Volvo wil zijn klanten alternatieven bieden voor lederen interieurbekleding, zoals hoogwaardige duurzame materialen gemaakt van biologische en gerecyclede grondstoffen. Bijvoorbeeld Nordico, een nieuw textielsoort voor het bekleden van auto-interieurs. Het is ontwikkeld door Volvo Cars en bestaat uit gerecycled materiaal van PET-flessen, natuurlijke grondstoffen uit de duurzame bossen in Zweden en Finland en gerecyclede kurken uit de wijnindustrie. Daarmee bepaalt Volvo Cars de norm voor premium interieurdesign en past het Nordico toe in de volgende generatie Volvo-modellen.

Volvo Cars gaat tevens door met het aanbieden van samengestelde wollen materialen van toeleveranciers waarvan is vastgesteld dat zij duurzaam en verantwoord produceren. Zo streeft Volvo Cars onder meer naar volledige transparantie over de herkomst van de wol en het welzijn van de dieren in de productieketen.

Volvo Cars wil ook het gebruik van restproducten van de verwerking van vee reduceren. Die worden normaliter veelal gebruikt in de productie van plastic, rubber, smeermiddelen en lijm, zowel als ingrediënt van het materiaal als chemisch bestanddeel voor de behandeling van het materiaal voor productie. Volvo neemt deze stap omdat het gelooft dat het stoppen met het gebruik van leder weliswaar een stap in de goede richting is, maar dat het niet genoeg is om het auto-interieur ook veganistisch te maken.

Door actief zo veel mogelijk dierlijke materialen te vervangen neemt Volvo een nadrukkelijk ethische positie in om te doen wat het kan om dierenleed te voorkomen en de vraag naar producten met dierlijk materiaal te beperken.

Sterkere batterij voor Volvo 90 en 60 se

8 september 2021

Volvo verlaagt instapprijs XC40 Electric

1 september 2021

Volvo vernieuwt V60

12 augustus 2021

C40 Recharge te zien in Volvo Studio

6 augustus 2021