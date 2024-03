Volvo lanceert Accident Ahead Alert

Om bestuurders te helpen botsingen en verkeersopstoppingen als gevolg van een ongeval te voorkomen, is de functie ontworpen om de bestuurder onmiddellijk te waarschuwen voor een verkeersongeval tot een paar honderd meter verderop. De locatiegegevens worden geleverd door nationale wegbeheerders en compatibele auto's, te beginnen met andere Volvo's.

In de toekomst is Volvo van plan om meer verkeersgegevens te integreren die worden gedeeld door andere partners in het European Data for Road Safety ecosysteem, waaronder nationale verkeersmanagementcentra in andere landen en auto's van andere merken.

Om de wegen voor iedereen veiliger te maken, vraagt Volvo meer wegbeheerders om anonieme gegevens over verkeersongevallen te delen en moedigt het merk andere autofabrikanten aan om samen soortgelijke technologieën aan te bieden. Waarom Volvo dan niet aan het reeds bestaande Car2X deelneemt maakt het merk niet bekend.

Voor Volvo-eigenaren is het mogelijk om bij te dragen aan de verkeersveiligheid door te kiezen voor het delen van gegevens: activeer het via de optie 'connected safety' in het middendisplay van de auto. De auto kan de bestuurder dan waarschuwen voor een ongeval door gebruik te maken van de alarmlichten op het dashboard en, indien beschikbaar, het head-up display.