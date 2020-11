Volvo laat auto's van 30 meter hoogte vallen

13 november 2020 | Het is de meest extreme crashtest van Volvo Cars ooit. Voor het eerst liet Volvo meerdere nieuwe modellen van een kraan vallen, vanaf een hoogte van 30 meter. En niet één keer, maar meerdere malen. Behalve extreem is de crashtest ook cruciaal. Reddingswerkers gebruiken de zwaar beschadigde Volvo-modellen om hun levensreddende vaardigheden aan te scherpen.

Met de extreme crashtest bootst Volvo de enorme impact na die het gevolg is van ingrijpende ongevallen. Hiermee kunnen reddingsdiensten zich nog beter voorbereiden op alle mogelijke crashscenario's. De val van de kraan is een toevoeging op de gebruikelijke botsproeven die het Volvo Safety Centre al decennialang uitvoert.

Door de ongekende aanpak is het Volvo Safety Centre in staat schade te simuleren die alleen bij de meest extreme crashes voor komen, zoals: auto-ongelukken met zeer hoge snelheid en ongevallen waarbij een auto met zeer hoge snelheid tegen een vrachtauto rijdt of vol in de flank wordt geraakt.

In bovenstaande situaties bevinden de inzittenden van de auto zich waarschijnlijk in kritieke toestand. De prioriteit van reddingsdiensten is om deze mensen zo snel mogelijk uit de auto te halen zodat ze zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis kunnen worden vervoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hydraulische reddingsmiddelen die ook wel bekendstaan als 'jaws of life'. Het doel van reddingswerkers is om inzittenden binnen het uur na het ongeval uit de auto te halen en naar het ziekenhuis te brengen. Dit noemen ze het 'gouden uur'.

Normaliter maken reddingswerkers tijdens hun trainingen gebruik van sloopauto's van de schroot. Deze auto's zijn echter vaak 20 jaar of ouder. Ze verschillen wat betreft staalsterkte, veiligheidskooi en algehele bestendigheid enorm van moderne auto's. Volvo-modellen zijn juist gemaakt van het hardste staal dat in moderne auto's te vinden is.

Voor reddingswerkers is het cruciaal dat ze bekend zijn met nieuwere auto's. Op die manier kunnen ze hun technieken om iemand uit zijn auto te bevrijden verder perfectioneren. Met andere woorden: dit kan het verschil maken tussen leven en dood. Vandaar dat Volvo op verzoek van reddingsdiensten zijn meest extreme crashtest tot nu toe uitvoerde, een val van 30 meter hoogte.

"Doorgaans voeren we crashtests in ons lab uit. Dit was de eerste keer dat we auto's van een kraan lieten vallen", zegt Håkan Gustafson, Senior Investigator van het Volvo Cars Traffic Accident Research Team. "We wisten dat we na de crashes extreme vervormingen zouden zien, maar we hebben het toch gedaan om reddingswerkers tijdens hun training een echte uitdaging te bieden."

"We werken al heel lang intensief samen met Zweedse reddingsdiensten", vervolgt Gustafson. "Dat is omdat we hetzelfde doel nastreven: veiligere wegen voor iedereen. We hopen dat niemand een extreem ongeval hoeft mee te maken, maar niet alle ongevallen zijn te voorkomen. Daarom is het zo belangrijk methoden te ontwikkelen die mogelijk levens kunnen redden, ook bij de ernstigste ongevallen."

Alle bevindingen van de crashtests en het reddingswerk dat hierop volgde, wordt gebundeld in een uitgebreid onderzoeksrapport. Volvo stelt dit gratis ter beschikking aan reddingswerkers, zodat ze hun levensreddende vaardigheden kunnen verfijnen. In totaal liet Volvo tien verschillende Volvo-modellen meerdere malen van de kraan vallen. Voordat ze naar beneden stortten, berekenden veiligheidsexperts van Volvo hoeveel kracht er nodig was om het beoogde schadeniveau te realiseren.

