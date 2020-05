Volvo krijgt LiDAR van Luminar

6 mei 2020 | Volvo gaat in zee met technologiebedrijf Luminar uit Silicon Valley (Californiƫ) om LiDAR-systeem en de waarnemingstechnologie van Luminar toe te passen in zijn nieuwste generatie modellen. Hiermee zet Volvo als toonaangevende speler op het gebied van autoveiligheid een volgende stap om toekomstige modellen veiliger te maken. De samenwerking met Luminar stelt Volvo in staat om technologie voor autonoom rijden op snelwegen op korte termijn beschikbaar te maken, maar ook om toekomstige actieve veiligheidstechnologieƫn verder te ontwikkelen.

Het nieuwe, modulaire SPA2 platform (Scalable Product Architecture) van Volvo is direct bij de productiestart in 2022 geschikt voor de benodigde hardware om autonoom rijden op snelwegen mogelijk te maken. Volvo integreert de Luminar LiDAR dan in het dak. Dankzij LiDAR is het mogelijk om de Highway Pilot-voorziening in te schakelen op de snelweg (zodra het systeem is geverifieerd als veilig voor individueel gebruik). Auto's gebaseerd op het nieuwe SPA2 platform krijgen over the air software-updates.

"Autonoom rijden heeft de potentie om uit te groeien tot een van de meest levensreddende technologieën in de geschiedenis, mits de technologie verantwoord en veilig wordt geïntroduceerd", aldus Henrik Green, Chief Technology Officer bij Volvo Cars. "Onze toekomstige auto's de visie geven die noodzakelijk is om op een veilige manier beslissingen te nemen, is een belangrijke stap in die richting."

Als aanvulling op de Highway Pilot-functie onderzoeken Volvo en Luminar ook de rol van LiDAR bij het verbeteren van toekomstige geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). Daarbij bestaat de mogelijkheid om alle toekomstige SPA2 auto's standaard uit te rusten met een LiDAR-sensor.

De technologie van Luminar is gebaseerd op een aantal LiDAR-sensoren. Deze sensoren zenden miljoenen pulsen van laserlicht uit om zo accuraat mogelijk te bepalen waar objecten zich bevinden door de omgeving in 3D te scannen. Zo ontstaat een tijdelijke real-time kaart zonder dat een internetverbinding noodzakelijk is.

LiDAR is van groot belang om auto's te maken die veilig kunnen navigeren als de autonome rijstand is ingeschakeld. Dankzij LiDAR heeft een auto extra visie en waarnemingstechnologie die camera's en radars alleen niet kunnen bieden. LiDAR vormt daarmee een basis voor veilige besluitvorming in complexe omgevingen waar met hogere snelheid wordt gereden.

Om de Highway Pilot-functie mogelijk te maken, werkt de waarnemingstechnologie van Luminar samen met 'autonomous drive' software alsook camera's, radars en back-upsystemen voor functies zoals sturen, remmen en batterijvoeding. Deze voorzieningen zijn geïnstalleerd op toekomstige Volvo-auto's met de uitrusting om zelf te kunnen rijden. Alles bij elkaar geeft dit Volvo-gebruikers die van de technologie gebruik willen maken, toegang tot een veilige, volledig zelfrijdende functie voor gebruik op snelwegen.

"Binnenkort kan een Volvo autonoom op snelwegen rijden als de auto dat veilig vindt", zegt Henrik Green. "Op dat moment neemt de Volvo de verantwoordelijkheid voor het rijden en kan de bestuurder ontspannen, de ogen van de weg houden en de handen van het stuur halen. Na verloop van tijd volgen er 'over the air' updates waarmee de gebieden waarin de auto zelf kan rijden, worden uitgebreid. Voor ons is een veilige introductie van autonomie een geleidelijke introductie."

Als onderdeel van de aankondiging verdiepen Volvo en Luminar hun samenwerking om gezamenlijk te zorgen voor robuuste industrialisatie en validatie van de Luminar LiDAR-technologie voor serieproductie. Volvo heeft ook een overeenkomst getekend om mogelijk haar minderheidsbelang in Luminar te vergroten. Voor Luminar betekent de samenwerking met Volvo de eerste stap van de technologie voor serieproductie. Dit is een belangrijke stap om de schaalvoordelen te behalen die nodig zijn om de technologie op de kaart te zetten in de complete auto-industrie.

"Volvo wordt gezien als de pionier op het gebied van autoveiligheid, omdat het in de hele sector standaardisatie heeft doorgevoerd voor de meest geavanceerde levensreddende technologieën", zegt Austin Russell, oprichter en CEO van Luminar. "Het volgende hoofdstuk van veiligheid begint met autonoom rijden en opnieuw neemt Volvo het voortouw met een belangrijke mijlpaal in de sector. We hebben de belangrijkste uitdagingen op het gebied van kosten, prestaties en auto-grade opgelost om serieproductie mogelijk te maken. Samen met Volvo stellen we de technologie beschikbaar voor de wereld."

