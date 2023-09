Volvo kondigt laatste diesel aan

Om Volvo's ambities te onderstrepen, kondigt het merk tijdens de Climate Week NYC het einde aan van de productie van alle dieselmodellen van Volvo, tegen begin 2024. Over een paar maanden zal de laatste Volvo met dieselmotor zijn gebouwd.

Deze mijlpaal volgt op Volvo's besluit van vorig jaar om te stoppen met de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren. In november 2022 verkocht Volvo zijn belang in Aurobay, de joint venture die alle overgebleven activa van Volvo op het gebied van verbrandingsmotoren herbergde. Volvo besteedt geen enkele kroon van zijn R&D-budget meer aan de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren.

Behoefte aan actie

Volvo gaat helemaal voor elektrificatie omdat het merk vindt dat dit het juiste is om te doen. Het recente Global Climate Stocktake rapport van de Verenigde Naties onderstreepte de urgentie van de klimaatnoodsituatie waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, evenals de noodzaak voor actie.

Om dit punt verder te bekrachtigen zal Volvo's chief sustainability office Anders Kärrberg deelnemen aan een evenement, georganiseerd door de Accelerating to Zero (A2Z) Coalition tijdens de Climate Week NYC dit jaar. De A2Z Coalition werd gelanceerd tijdens de COP27 klimaattop en biedt een multistakeholder platform voor ondertekenaars van de Glasgow Declaration on Zero Emission Vehicles, waar Volvo er één van is.

Het A2Z-platform stelt Volvo in staat om samen te werken en acties te coördineren met anderen op weg naar het gezamenlijke doel van de coalitie om '100% van de wereldwijde verkoop van nieuwe auto's en bestelwagens vrij te maken van uitlaatgassen tegen 2040, en niet later dan 2035 in leidende markten'.

Ondanks dat Volvo's eigen doelstelling voor elektrificatie ambitieuzer is, hoopt de fabrikant andere bedrijven te inspireren om moediger op te treden tegen klimaatverandering door de aankondiging van vandaag over diesels en door deel te nemen aan de A2Z-discussies en andere bijeenkomsten tijdens de Climate Week NYC.

Veranderende vooruitzichten

Volvo's besluit om begin 2024 volledig te stoppen met diesels illustreert hoe snel zowel de auto-industrie als de vraag van klanten verandert in het licht van de klimaatcrisis. Nog maar vier jaar geleden was de dieselmotor brood en boter in Europa, net als bij de meeste andere autofabrikanten. De meerderheid van de auto's die Volvo in 2019 op het continent verkocht, werd aangedreven door een dieselmotor, terwijl geëlektrificeerde modellen nog maar net hun intrede deden.

Die trend is sindsdien grotendeels omgekeerd, gedreven door een veranderende marktvraag, strengere emissieregelgeving en Volvo's focus op elektrificatie. Het merendeel van zijn verkopen in Europa bestaat nu uit geëlektrificeerde Volvo's, met een volledig elektrische of plug-in hybride aandrijflijn.

Minder dieselauto's op straat heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit in steden; hoewel diesels minder CO2 uitstoten dan benzinemotoren, stoten ze meer gassen uit zoals stikstofoxide (NOx) die een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit, vooral in bebouwde gebieden.