Volvo investeert in StoreDot

StoreDot werkt aan baanbrekende technologie die er volgens het bedrijf voor zorgt dat batterijen voor elektrische auto's in slechts vijf minuten tot 160 kilometer aan actieradius kunnen bijladen. De investering biedt Volvo de kans om met StoreDot nauw samen te werken aan nieuwe batterijtechnologie. Dit sluit aan op de doelstelling van Volvo om voor 2030 een volledig elektrisch modellenaanbod te hebben.

Met behulp van Volvo wil StoreDot de ontwikkelingstijd van zijn technologie verkorten, zodat de massaproductie voor 2024 gestart kan worden. Volvo Cars is de eerste premium autofabrikant die in StoreDot investeert. De samenwerking tussen beide bedrijven vindt vooral plaats met de joint venture voor batterijtechnologie, die Volvo vorig jaar oprichtte met Northvolt, de leidende batterijfabrikant van Zweden. Via de investering in StoreDot krijgt Volvo toegang tot alle technologie die uit de samenwerking voortkomt.

"We willen de snelste transitie van onze industrie realiseren. Het Tech Fund speelt een cruciale rol in het aangaan van samenwerkingen met toekomstige leiders op het gebied van technologie," zegt Alexander Petrofski, Head of Volvo Cars Tech Fund. "Onze investering in StoreDot past daar perfect bij. Ook hun inzet voor elektrificatie en emissievrije mobiliteit sluit aan op onze visie. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking voor beide partijen en doen ons best om deze baanbrekende technologie snel op de markt te brengen."

De batterij-ontwikkeling van StoreDot draait om een unieke silicium-dominante anodetechnologie en een daaraan gerelateerde software-integratie. Het doel is om zeer snelle laadtechnologie voor batterijen voor elektrische auto's te ontwikkelen. Dit past bij de ambitie van Volvo om elektrische auto's te ontwikkelen met een grotere actieradius, kortere laadtijden en lagere kosten.

Als onderdeel van de investering van ongeveer 30 miljard Zweedse kronen (2,9 miljard euro) in de joint venture, hebben beide bedrijven een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingscentrum en een fabriek vlakbij Göteborg (Zweden) opgericht. Samen zijn deze locaties goed voor meer dan 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen en maken ze de weg vrij voor de ambitieuze elektrificatiestrategie van Volvo.