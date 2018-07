Volvo introduceert mobiliteitsmerk M

4 juli 2018 | Volvo Cars introduceert het merk M. Met deze nieuwe dienstverlener breidt Volvo zijn wereldwijde mobiliteitsactiviteiten uit met betrouwbare on-demand toegang tot auto's en diensten via een intuïtieve app. M ontwikkelt zich verder op basis van de behoeften, gewoonten en voorkeuren van de consument, zodat het de dienstverlening geheel op de klant kan afstemmen. De app is vanaf de lente van 2019 beschikbaar in Zweden en Amerika.

"Volvo wordt méér dan alleen autofabrikant", zegt Hakan Samuelsson, President en CEO van Volvo Cars. "We zien dat klanten die in de stad wonen anders gaan denken over het traditionele autobezit. M is onderdeel van ons antwoord op die ontwikkeling. Wij ontwikkelen ons tot dienstverlener die rechtstreeks aan de klant levert. Dat doen we in het kader van onze nieuwe missie 'Freedom to Move'." M ontwikkelt zijn eigen, zelflerende technologie die de klant vraagt wat zijn of haar specifieke behoeften zijn in plaats van alleen te melden waar hij of zij een auto kan ophalen.

"De diensten die momenteel beschikbaar zijn, bieden vooral alternatieven voor de taxi en het openbaar vervoer", aldus Bodil Eriksson, CEO van Volvo Car Mobility. "Wij richten ons echter op de manier waarop mensen hun eigen auto gebruiken. Daarmee onderscheiden wij ons. We willen daarvoor een echt alternatief bieden. Zodat we ons leven kunnen leiden zoals we dat willen, dingen gedaan kunnen krijgen én onze kostbare tijd optimaal kunnen benutten. Wij zien kans om een premium ervaring te bieden."

Met zijn team vansoftware-engineers en andere talenten op dit gebied maakt M gebruik van twintig jaar kennis en data van Sunfleet, de deelauto-pionier van Volvo Car Group. Sunfleet is het grootste deelautobedrijf van Zweden, met jaarlijks meer dan 500.000 transacties en een vloot van meer dan 1.700 auto's. Het bedrijf is in 2019 volledig in M geïntegreerd, zodat de diensten van M beschikbaar zijn voor alle bestaande Sunfleet-klanten.

"Mobiliteit maakt een fundamentele transformatie door en Volvo Cars heeft daarbij een leidende positie. De introductie van M zorgt voor nieuwe inkomstenbronnen voor Volvo Cars. M speelt een integrale rol bij het realiseren van Volvo's ambitie om tegen het midden van het volgende decennium meer dan vijf miljoen directe relaties met zijn klanten te hebben", vertelt Samuelsson.

"De Zweedse hoofdstad Stockholm dient als de uitvalsbasis voor de ontwikkelingen, want het is de stad waar we al uitgebreide tests doen. Een uitgebreidere Beta-test vindt komende herfst plaats", aldus Eriksson.

Later dit jaar volgt meer informatie over de diensten van M.