Volvo introduceert Advanced Air Cleaner

15 september 2020 | Volvo introduceert nieuwe luchtreinigingstechnologie, waardoor inzittenden van een nieuwe Volvo extra schone en gezonde lucht zouden inademen. De nieuwe Advanced Air Cleaner-technologie reinigt op zeer fijn niveau de lucht in de auto, onderweg maar ook al voordat de reis begonnen is.

De Advanced Air Cleaner-technologie van Volvo meet de hoeveelheid PM 2.5-deeltjes (fijnstof) in het interieur van de auto. Deze functie is volgens Volvo momenteel nog in geen enkele andere auto op de markt te vinden. In China, waar PM 2.5-metingen en gerelateerde informatiediensten al gemeengoed zijn, kunnen bestuurders van Volvo's ook de luchtkwaliteit in het interieur vergelijken met die buiten de auto.

PM staat voor Particulate Matter ofwel fijnstof, en 2.5 voor de stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 µm. PM 2.5 is een veel gebruikte maatstaf voor luchtkwaliteit. In veel stedelijke gebieden wereldwijd overschrijden de PM 2.5-waarden de aanbevolen niveaus zoals bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit benadrukt de noodzaak om de impact van hoge PM 2.5-waarden te minimaliseren.

De Advanced Air Cleaner-technologie is sinds kort verkrijgbaar in modellen uit de 60- en 90-serie, gebaseerd op het SPA-platform (Scalable Product Architecture). De technologie filtert fijne stofdeeltjes uit de lucht in het interieur van de Volvo. Dankzij een filter van synthetische vezels en ionisatie wordt tot 95 procent van alle PM 2.5-deeltjes buiten de cabine gehouden.

De bestuurder kan de Volvo On Call-app gebruiken om eenvoudig een extra reiniging van de cabinelucht in te plannen, voorafgaand aan de reis. De app meldt de chauffeur het actuele PM 2.5-niveau in het interieur na reiniging van de lucht.

Behalve met de Advanced Air Cleaner-technologie werkt Volvo ook op andere manieren aan het creëren van een gezonde omgeving in zijn auto's. Ingenieurs richten zich bijvoorbeeld al langdurig op het verwijderen van emissies van organische stoffen in de auto en het minimaliseren van de hoeveelheid materialen die allergie kunnen veroorzaken. Volvo stelt strenge eisen aan leveranciers om de vorming en uitstoot van geuren van onderdelen en materialen die in interieurs worden gebruikt, tot een minimum te beperken. De Zweedse autofabrikant werkt ook intensief samen met diverse universiteiten en andere instituten aan projecten die verband houden met materiaalgebruik. Zodoende ontwikkelt en hanteert Volvo steeds strengere allergienormen voor het interieur.

