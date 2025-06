Volvo

Volvo introduceert multi-adaptieve veiligheidsgordel

5 juni 2025 - Volvo presenteert een verbetering van de veiligheidsgordel. De nieuwe multi-adaptieve veiligheidsgordel is een wereldprimeur op het gebied van technologie die erop is gericht om de veiligheid voor iedereen in echte verkeerssituaties verder te verbeteren. De nieuwe veiligheidsgordel, die in 2026 wordt geïntroduceerd in de volledig elektrische Volvo EX60, is ontworpen om mensen beter te beschermen door zich aan te passen aan verkeersvariaties en de persoon die de gordel draagt, dankzij actuele gegevens van de geavanceerde sensoren in de auto.