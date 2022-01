Volvo integreert apparaten via Google Assistent

5 januari 2022 | Volvo integreert zijn auto's rechtstreeks met apparaten die Google Assistent ondersteunen. Dit is een volgende stap in de verdere samenwerking tussen Volvo Cars en Google. Door hun Volvo-auto te koppelen aan hun Google-account, kunnen klanten in hun auto rechtstreeks met Google praten en op afstand diverse functies bedienen, zoals de auto opwarmen op een koude winterdag of de auto op slot doen.

"Volvo Car Group introduceerde als eerste Google-technologie en -diensten in onze auto's en we willen nu de eerste zijn die volledig integreert met apparaten die Google Assistant ondersteune - het is een natuurlijke volgende stap in ons partnership met Google", zegt Henrik Green, Chief Product Officer bij Volvo Cars. "Deze integratie stelt ons in staat om de klantervaring enorm te verbeteren, omdat het klanten de mogelijkheid geeft om hun auto gemakkelijk en veilig te beheren terwijl ze thuis of onderweg zijn, via elk persoonlijk apparaat dat beschikt over Google Assistant."

Volvo wil met de integratie van zijn auto's met Google Assistant ook de voortdurende ontwikkeling van de onderneming naar volledige elektrificatie ondersteunen. Als gevolg daarvan wil het functies introduceren die klanten kunnen helpen het volledige CO2-emissiereducerende potentieel in hun volledig elektrische Volvo's te bereiken. In de toekomst wil Volvo Cars het opladen net zo gemakkelijk maken als het productief is.

Voor meer gevoelige commando's, zoals het ontgrendelen van de auto, zorgt een authenticatieproces met twee factoren ervoor dat alleen de juiste mensen op het juiste moment de juiste informatie kunnen horen of openen.

De functionaliteit komt de komende maanden geleidelijk beschikbaar voor alle Volvo-rijders met een infotainment op basis van Android dat is verbonden met hun Volvo Cars-app en een apparaat dat Google Assistant ondersteunt, en in geselecteerde gebieden waar Google Assistant beschikbaar is.

Tegelijk met de verdere ontwikkeling van Google Assistent introduceert Volvo ook de YouTube en Flitsmeister app in de auto.

