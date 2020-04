Volvo hervat productie in Torslanda en Gent

17 april 2020 | Volvo gaat op maandag 20 april 2020 de productie in zijn fabrieken in Torslanda en Gent weer opstarten. Die waren eerder stopgezet vanwege de coronacrisis. Volvo heeft het besluit genomen na overleg met relevante vakbonden. Behalve de fabrieksmedewerkers gaat ook het kantoorpersoneel weer aan de slag in Torslanda. Zowel de fabriek als de kantoren zijn in de afgelopen weken klaargestoomd voor een nieuwe manier van werken waarbij de gezondheid van alle werknemers zoveel mogelijk beschermd wordt.

Om een onafgebroken productie te kunnen waarborgen en verstoringen in de toeleveringsketen, die er vanwege de corona-uitbraak nu eenmaal zijn, te beperken, is Volvo Cars voortdurend in dialoog met toeleveranciers en andere partners. Het productievolume van de fabriek in Torslanda wordt aangepast aan de vraag op de markt en al bestaande orders.

"Nu de situatie het toelaat, hebben we een verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers en leveranciers om onze activiteiten zoveel mogelijk te hervatten", aldus Håkan Samuelsson, CEO bij Volvo Cars. "Het beste wat we nu kunnen doen om de samenleving te helpen, is om ons bedrijf op een veilige manier weer op te starten. Hiermee beschermen we de gezondheid van mensen en hun banen."

Alle faciliteiten van de fabriek en de kantoren in Torslanda zijn intensief gereinigd. Schoonmaakroutines, onder meer met betrekking tot het sanitair, zijn aangescherpt. Bij de hoofdingangen wordt op vrijwillige basis de temperatuur van de werknemers gemeten alsook de hoeveelheid zuurstof in het bloed.

Bedrijfsfunctionarissen hebben in de afgelopen weken elk onderdeel van de fabriek in Torslanda beoordeeld vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid. Op de plekken waar 'social distancing' niet mogelijk is, zijn andere beschermingsmaatregelen getroffen. Volvo heeft alle vergaderruimten, kantoren en restaurants aangepast zodat 'social distancing' geen probleem hoeft te zijn. Bijvoorbeeld door het aantal toegestane personen in vergaderruimten en restaurants te beperken en bureaus een andere plek te geven.

Ook de fabriek in Gent, België wordt op maandag 20 april 2020 heropend, hetzij met een verminderde productie. Verder worden naar verwachting op maandag 11 mei 2020 de werkzaamheden in de Amerikaanse fabriek in South Carolina hervat. De motorenfabriek in Skövde, Zweden en de productiefaciliteit voor carrosserieonderdelen in Olofström, Zweden gaan de productie wekelijks plannen en aanpassen aan de vraag vanuit de andere Volvo-fabrieken. Kantoormedewerkers in andere landen zullen de alhier geldende richtlijnen blijven volgen, maar de gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen van Volvo Cars hopen dat de maatregelen in Zweden op termijn ook hier toegepast kunnen worden.

Volvo blijft gebruik maken van het ondersteuningspakket van de Zweedse overheid dat eerder dit jaar geïntroduceerd werd en een arbeidstijdverkorting voor de meeste werknemers omvat. Dankzij deze overheidssteun kan Volvo Cars zijn gezonde bedrijfsvoering beschermen totdat betere tijden zich aandienen.

