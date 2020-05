Volvo geheel over op WLTP

25 mei 2020 | Volvo heeft als eerste autofabrikant in Nederland zijn volledige gamma per 1 juli 2020 live. Dat wil zeggen: alle prijzen en CO2-emissies gebaseerd op de nieuwste meetmethode WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), zoals in Nederland verplicht per 1 juli 2020. Dat geldt voor zowel de prijslijsten als voor de online Car Configurator. Goed nieuws voor de consument is hierbij dat de vanafprijzen van alle Volvo-modellen en -uitvoeringen gelijk gebleven zijn.

Volvo heeft vroeg kennis opgedaan met de WLTP testcyclus. Begin 2018 was Volvo het eerste merk dat omgeschakeld was naar NEDC2.0. De hiermee opgedane kennis heeft nu geleid tot relatief gunstige CO2-waarden. Dat is terug te zien in de energielabels van de Volvo-modellen; in het uitgebreide aanbod komen vrijwel alleen groene labels voor die verwijzen naar een betrekkelijk lage CO2-uitstoot en brandstofconsumptie. Alle uitvoeringen in Nederland voldoen aan de Euro 6d-norm.

Nagenoeg alle modellen zijn voorzien van enige vorm van elektrificatie (Mild hybrid, Recharge Plug-in hybrid of Recharge Pure electric). Met de nieuwste toevoeging van de Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid is het aanbod aan plug-in hybride modellen gestegen naar 15. De eigenaar van deze modellen profiteert in ieder geval tot en met 2024 van het zogeheten halftarief van de motorrijtuigenbelasting (mrb), met uitzondering van de XC60 Polestar Engineered-uitvoering. Volvo biedt in Nederland geen diesel uitvoeringen meer aan. De Recharge Plug-in hybrid modellen zijn door de lage kilometerkostprijs, lage bpm, mogelijkheid tot lokaal emissievrij rijden en het halftarief motorrijtuigenbelasting volgens Volvo interessanter dan een diesel uitvoering.

Dat Volvo's plug-in hybride modellen in Nederland een succes zijn, blijkt uit het feit dat ruim 1 op 3 van de hier verkochte plug-in hybride modellen het Volvo-logo draagt. In een vanwege de coronacrisis sterk dalende markt, stijgt het segment van de plug-in hybride modellen in Nederland met 86 procent (tot en met 17 mei 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar). Volvo laat hier zelfs een verkoopgroei zien van 126 procent.

Aanbod Volvo plug-in hybride modellen per 1 juli 2020:

XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid 155 kW/211 pk € 43.995

XC40 Recharge T5 Plug-in hybrid 193 kW/262 pk € 47.495

S60 Recharge T6 AWD Plug-in hybrid 250 kW/340 pk € 52.995

S60 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid 287 kW/390 pk € 55.995

S60 Recharge T8 Polestar Engineered 298 kW/405 pk € 64.995

V60 Recharge T6 AWD Plug-in hybrid 250 kW/340 pk € 51.995

V60 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid 287 kW/390 pk € 54.995

V60 Recharge T8 Polestar Engineered 298 kW/405 pk € 66.995

XC60 Recharge T6 AWD Plug-in hybrid 250 kW/340 pk € 64.995

XC60 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid 287 kW/390 pk € 67.995

XC60 Recharge T8 Polestar Engineered 298 kW/405 pk € 81.495

S90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid 287 kW/390 pk € 66.995

V90 Recharge T6 AWD Plug-in hybrid 250 kW/340 pk € 66.995

V90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid 287 kW/390 pk € 69.995

XC90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid 287 kW/390 pk € 83.995

