24 september 2020 | Als eerste automerk geeft Volvo sinds 1 juli jl. een levenslange garantie op originele Volvo-onderdelen. De garantie geldt vanaf de montage van het vervangende onderdeel door de Volvo-dealer en dekt materiaal- en montagefouten zolang de eigenaar de Volvo in bezit heeft. De kilometerstand en het bouwjaar van de auto spelen hierbij geen rol. Twee keer betalen voor dezelfde reparatie zal bij de officiƫle Volvo-dealer nooit gebeuren.

De garantie heeft als uitgangspunt dat een Volvo-rijder nooit een tweede keer betaalt voor het vervangen van hetzelfde onderdeel bij een reparatie die in de werkplaats van de officiële Volvo-dealer wordt uitgevoerd. Deze garantie Dit is uniek in de autobranche.

De levenslange onderdelengarantie is van toepassing op vervangingen van originele Volvo-onderdelen die een rekeningdatum vanaf 1 juni 2020 hebben en die bij een officiële Volvo-dealer zijn uitgevoerd. De garantie geldt niet voor accessoires, merchandise, service- en slijtagedelen en onderdelen die volgens fabrieksinstructies periodiek vervangen moeten worden.

De levenslange onderdelengarantie kent geen kilometerbeperking en is geldig zolang de Volvo in bezit van de klant is. Voor Volvo-rijders moet dit een reden zijn om hun auto door een officiële Volvo-dealer te laten onderhouden.

