Volvo gebruikt biogas in klimaatneutrale fabriek

Hoewel het maar een klein deel is van Volvo's totale Scope 1-3 uitstoot van 43 miljoen ton, is het veiligstellen van klimaatneutrale energie voor de Taizhou-fabriek een belangrijke stap op weg naar het doel om in 2025 klimaatneutrale productieactiviteiten te hebben en de uitstoot van onze wereldwijde activiteiten te verminderen. Deze ambitie maakt ook deel uit van Volvo's bredere doel om tegen 2040 een broeikasgasuitstoot van nul te bereiken.

Net als alle Volvo fabrieken wereldwijd maakte de Taizhou-fabriek al gebruik van klimaatneutrale elektriciteit, en deze laatste stap zorgt ervoor dat de fabriek ook klimaatneutrale verwarming heeft. Het is de tweede autofabriek wereldwijd die klimaatneutraal wordt, na de fabriek in Torslanda in Göteborg, Zweden.

De energievoorziening van de fabriek in Taizhou bestaat uit elektriciteit en verwarming. Ongeveer 40% van de elektriciteitsbehoefte wordt geproduceerd door zonnepanelen op locatie, een aandeel dat de komende jaren alleen maar zal toenemen. De overige 60%, die afkomstig is van het elektriciteitsnet, is ook klimaatneutrale elektriciteit uit zonne-energie. In de verwarmingsbehoefte wordt nu voorzien door het gebruik van klimaatneutraal biogas.

Volvo heeft onlangs zijn duurzaamheidsstrategie uitgebreid met nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. De nieuwe doelstelling om tegen 2040 een uitstoot van broeikasgassen van nul te bereiken, bouwt voort op de eerdere ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Het maakt duidelijk dat de eerste prioriteit ligt bij het terugdringen van de werkelijke uitstoot, voordat kan worden overgegaan op koolstofverwijdering om onvermijdelijke uitstoot te verminderen. Volvo moedigt ook zijn leveranciers aan om hetzelfde te doen.