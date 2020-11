Volvo gaat zelf elektromotoren ontwikkelen

2 november 2020 | Volvo Cars investeert stevig in de eigen ontwikkeling van elektromotoren voor de volgende generatie Volvo-modellen. Hiermee neemt Volvo de volgende belangrijke stap in zijn transitie naar autofabrikant van uitsluitend volledig elektrische auto's.

Een concreet voorbeeld van de investeringen is de oprichting van de nieuwe onderzoeksafdeling, die Volvo vandaag in Shanghai, China, heeft geopend. Deze maakt deel uit van Volvo's wereldwijde netwerk van faciliteiten voor de ontwikkeling en het testen van componenten voor elektrische auto's. De afdeling komt boven op de voortdurende ontwikkeling van elektromotoren in Göteborg, Zweden, en de al bestaande onderzoekscentra voor accu's in China en Zweden.

Elektromotoren of 'e-motoren', die de rol van verbrandingsmotoren moeten overnemen, zijn een fundamentele component van elektrische auto's, samen met het accupakket en de aandrijfelektronica. Het samenspel van deze drie componenten is cruciaal in de ontwikkeling van elektrische premium auto's.

Door de ontwikkeling in eigen beheer te nemen, wil Volvo de elektromotoren en volledig geëlektrificeerde aandrijflijnen van nieuwe Volvo-modellen verder optimaliseren. Met deze aanpak kunnen Volvo-ingenieurs verdere winst boeken op het gebied van energie-efficiëntie en algehele prestaties. Elektromotoren zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de onderscheidende eigenschappen van een elektrische auto, zoals een onafgebroken acceleratie en 'one pedal driving', waarbij de bestuurder met hetzelfde pedaal gas geeft en de auto af kan laten remmen.

De nieuwe onderzoeksafdeling in Shanghai is onlangs in gebruik genomen. De focus van de werknemers ligt op de ontwikkeling van elektromotoren die gebruikt kunnen worden in volledig elektrische en hybride Volvo-modellen die gebaseerd zijn op Volvo's toekomstige modulaire voertuigplatform SPA 2.

De investeringen die Volvo doet, passen bij Volvo's ambities en strategie met betrekking tot het klimaat en elektrificatie. Volvo heeft als doel dat in 2025 de helft van zijn verkopen een volledig elektrische Volvo betreft. De andere helft moet uit hybride modellen (benzine-elektrisch) bestaan.

Verder wil Volvo vanaf het jaar 2040 volledig klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken gaat Volvo niet alleen de CO2-uitstoot van zijn modellen verder reduceren maar ook die van zijn wereldwijde productiefaciliteiten en de logistieke keten die hiermee te mak en heeft. En ook het recyclen en hergebruik van materialen moeten een bijdrage leveren aan Volvo's klimaatdoelstellingen. Een van Volvo's klimaatambities is dat Volvo voor het jaar 2025 de gemiddelde ecologische voetafdruk per auto gedurende de levenscyclus met 40 procent wil hebben verminderd.

