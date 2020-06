Volvo-fabriek in Chengdu draait op duurzame energie

5 juni 2020 | De fabriek van Volvo Cars in Chengdu, de grootste fabriek in China van de Zweedse fabrikant, draait vanaf nu volledig op duurzame energie. Daarmee is het aandeel van het gebruik van duurzame energie in het wereldwijde productienetwerk van het bedrijf gestegen naar 80 procent.

De overstap naar 100 procent duurzame energie in Chengdu is bereikt door het afsluiten van een nieuw energiecontract, waarmee de CO2-uitstoot van de fabriek met meer dan 11.000 ton per jaar wordt gereduceerd. Het is de meest recente stap naar de realisatie van de ambitie van Volvo om rond 2025 volledig klimaatneutraal te produceren.

De overstap naar het nieuwe energiecontract is onderdeel van een breder klimaatplan dat tot doel heeft de algehele ecologische voetafdruk per auto tussen 2018 en 2025 met 40 procent te verminderen. Volvo streeft ernaar om rond 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn.

Het nieuwe energiecontract sluit ook aan op de ambities van China om de CO2-uitstoot van de industrie en de CO2-voetafdruk als gevolg van energieopwekking te verminderen. Tot voor kort verbruikte de Chengdu-fabriek van Volvo al voor 70 procent elektriciteit uit duurzame bronnen. Het nieuwe contract heeft betrekking op de laatste 30 procent. Op basis van het nieuwe contract komt ongeveer 65 procent van de aan de fabriek geleverde energie uit waterkracht en de rest van zonne-energie, windenergie en andere duurzame bronnen.

"Onze ambitie is om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door concrete, tastbare maatregelen", aldus Javier Varela, Head of Industrial Operations and Quality. "Dat we ons hebben verzekerd van een volledig duurzame energievoorziening voor onze grootste fabriek in China is een belangrijke mijlpaal. Het onderstreept onze toewijding om concrete, zinvolle maatregelen te treffen."

Volvo is continu actief om de ecologische voetafdruk van het productienetwerk te reduceren en heeft de afgelopen jaren een aantal mijlpalen bereikt. Alle Europese fabrieken hebben sinds 2008 een klimaatneutrale energieoorziening, terwijl de motorenfabriek in Skövde, Zweden, de eerste fabriek in het netwerk van het bedrijf was die in 2018 volledig klimaatneutraal werd. In de fabriek in het Belgische Gent installeerde Volvo in 2018 maar liefst 15.000 zonnepanelen: de eerste grootschalige toepassing van zonne-energie in het wereldwijde productienetwerk van het merk.

Deze en andere maatregelen maken deel uit van het klimaatplan dat Volvo eind 2019 lanceerde, een van de meest ambitieuze in de auto-industrie. Het hoofddoel van dit plan is dat per 2025 de helft van alle Volvo-verkopen een model is met alleen een elektromotor. De andere helft moet bestaan uit geëlektrificeerde hybridemodellen (Mild hybrid en Plug-in hybrid). In de komende vijf jaar introduceert Volvo elk jaar een volledig elektrisch model.

Het actieplan van Volvo gaat verder dan het aanpakken van uitlaatemissies door middel van volledige elektrificatie. Volvo streeft er ook naar om de koolstofemissie aan te pakken in de bredere activiteiten van het bedrijf, de toeleveringsketen en door recycling en hergebruik van materialen.

