Volvo-fabriek Daqing nu 100% klimaatneutraal

25 maart 2021 | De fabriek van Volvo in Daqing (China) draait vanaf nu op 100 procent klimaatneutrale elektriciteit en treedt daarmee in de voetsporen van de andere grote Chinese fabriek van de onderneming in Chengdu, die vorig jaar eenzelfde mijlpaal bereikte. Met deze mijlpaal wordt het wereldwijde productienetwerk van Volvo Cars nu voor bijna 90 procent gevoed door klimaatneutraal opgewekte elektriciteit, een belangrijke stap op weg naar de doelstelling van de onderneming om zijn productieactiviteiten tegen 2025 volledig klimaatneutraal te maken.

In de nabije toekomst zal de fabriek in Daqing, in de provincie Heilongjiang, opereren met behulp van elektriciteit die wordt opgewekt uit biomassa (83 procent) en windenergie (17 procent), waardoor de jaarlijkse CO2-uitstoot van de fabriek naar schatting met ongeveer 34.000 ton zal worden teruggebracht.

De biomassacentrales die de fabriek in Daqing van stroom voorzien, maken in het bijzonder gebruik van lokaal en duurzaam gewonnen land- en bosbouwresten.

"Voor ons bij Volvo Cars is duurzaamheid minstens zo belangrijk als veiligheid," zegt Javier Varela, senior vice president voor industriële operaties en kwaliteit. "Om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren, is het aanpakken van de emissies van ons productienetwerk cruciaal en ik ben erg blij dat Daqing nu wordt aangedreven door 100 procent klimaatneutrale elektriciteit."

Naast deze mijlpaal in Daqing heeft Volvo Cars ook verdere vooruitgang geboekt bij de emissiereductie in het gebied rond zijn fabrieken in China. Het bedrijf heeft de afgelopen maanden nauw contact gehad met lokale leveranciers en hen aangemoedigd het voorbeeld te volgen en over te schakelen op 100 procent klimaatneutrale elektriciteit. De reacties zijn tot dusver zeer positief.

Volvo Cars kan zijn doelstelling om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren alleen halen als het toegang heeft tot klimaatneutraal opgewekte elektriciteit en verwarming. Om dit doel te bereiken, moet Volvo Cars lokale partners bij de overheid en in het bedrijfsleven vinden die de ontwikkeling van duurzame alternatieven willen ondersteunen.

"Wij kunnen onze klimaatdoelstellingen alleen bereiken door samen te werken met onze leveranciers," zei Javier Varela. "Wij zijn aangemoedigd door de steun die wij tot nu toe in China hebben gekregen en streven ernaar een maatstaf voor duurzaamheid te zijn voor de Chinese productie-industrie."

De doelstelling van Volvo om de productie klimaatneutraal te maken, maakt deel uit van het klimaatplan van de onderneming, een van de meest ambitieuze in de auto-industrie. De kern van het plan is de ambitie van Volvo om tegen 2030 een volledig elektrisch automerk te zijn, met enkel volledig elektrische auto's in het gamma.

Het plan gaat echter verder dan alleen het aanpakken van uitlaatemissies door volledige elektrificatie. Volvo wil ook de CO2-uitstoot aanpakken in de bredere activiteiten van het bedrijf, in de toeleveringsketen en door recycling en hergebruik van materialen. Op korte termijn moeten deze en andere maatregelen de CO2-voetafdruk van elke auto tijdens zijn volledige levensduur tussen 2018 en 2025 met 40 procent verminderen. Tegen 2040 wil Volvo Cars een volledig klimaatneutraal bedrijf zijn.

