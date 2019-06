Volvo en Uber presenteren zelfrijdende auto

12 juni 2019 | Volvo en Uber presenteren een voor autonoom rijden geschikt gemaakte en productierijpe auto. Dit is de volgende stap in de strategische samenwerking van beide bedrijven. Volvo Cars en Uber sloten in 2016 een ontwikkelingsovereenkomst die inmiddels heeft geleid tot diverse prototypes van autonoom rijdende auto's. De Volvo XC90 die beide ondernemingen vandaag lanceren, is de eerste productieauto die met het autonome besturingssysteem van Uber in staat is volledig zelfstandig te rijden. Doordat de XC90 is uitgerust met essentiƫle veiligheidsvoorzieningen, was het voor Uber eenvoudig om zijn eigen systeem voor autonoom rijden te installeren. Uber beoogt in de toekomst autonoom rijdende auto's in te zetten voor personenvervoer.

De op autonoom rijden voorbereide XC90 is voorzien van diverse back-upsystemen voor zowel besturing en remmen als voor de stroomvoorziening. Als een van de primaire systemen om een of andere reden niet zou functioneren, brengen de back-upsystemen de auto veilig en direct tot stilstand. Aanvullend zorgt een uitgebreide reeks sensoren op en in de auto ervoor dat het autonome besturingssysteem van Uber veilig kan functioneren in stadsverkeer.

Het autonome besturingssysteem van Uber in combinatie met het Volvo-platform moet leiden tot veilig en betrouwbaar personenvervoer, zonder tussenkomst van een speciaal opgeleide medewerker van Uber. In eerste instantie gebeurt dat in gebieden die geschikt zijn voor autonoom rijden.

De voor autonoom rijden geschikte XC90, die vandaag is gepresenteerd, is een resultaat van de overeenkomst die Volvo Cars in 2016 met Uber sloot voor de levering van tienduizenden voor autonoom rijden geschikte Volvo's in de komende jaren.

"Wij geloven dat de technologie van autonoom rijden ons helpt om de verkeersveiligheid, essentieel bij Volvo Cars, verder te verhogen", zegt Håkan Samuelsson, president en chief executive van Volvo Cars. "We verwachten dat halverwege het volgende decennium een derde van de auto's die we verkopen volledig autonoom is. Onze overeenkomst met Uber illustreert onze ambities om de belangrijkste leverancier te zijn voor de grote bemiddelaars tussen reizigers en personenvervoerders."

"Nauwe samenwerking met bedrijven als Volvo Cars is essentieel voor het opbouwen van een veilige, schaalbare, autonome vloot", aldus Eric Meyhofer, CEO van Uber Advanced Technologies Group. "Volvo heeft een uitstekende reputatie als het gaat om verkeersveiligheid en dat komt ook tot uitdrukking in zijn nieuwste model, dat is voorbereid op autonoom rijden. Voorzien van onze technologie krijgt deze auto een essentiële positie in het aanbod van Uber op het gebied van autonoom personenvervoer."

Volvo Cars wil een soortgelijk autonoom voertuigconcept gebruiken als basis voor toekomstige autonome auto's. De introductie is gepland in de eerste jaren van het volgende decennium. De benodigde technologieën debuteren in de volgende generatie van de modellen op het SPA2-platform. Het gaat dan onder meer systemen die volledig autonoom rijden, zonder toezicht van een bestuurder, mogelijk maken in gebieden waar dat kan en mag, zoals snelwegen en ringwegen.

Volvo meent dat autonoom rijden kan zorgen voor een duidelijke verhoging van de veiligheid in het verkeer én in de gehele samenleving als alle auto's autonoom rijden. Tot dan kan de technologie klanten een betere rijervaring bieden door taken bij langzaam rijdend en stilstaand verkeer in files over te nemen.