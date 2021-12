Volvo en Northvolt openen RD-centrum

10 december 2021 | Volvo en Northvolt gaan in Göteborg, als onderdeel van een investering van 30 miljard Zweedse kronen (ongeveer 3 miljard euro), een gezamenlijk R&D-centrum openen voor de ontwikkeling en productie van batterijen. Het R&D-centrum, dat in 2022 operationeel wordt, zal in Göteborg een paar honderd banen opleveren en positioneert Volvo Cars als een van de weinige automerken die de ontwikkeling en productie van batterijcellen onderdeel maakt van zijn end-to-end engineeringcapaciteiten.

Na het partnership dat beide ondernemingen eerder dit jaar aankondigden, hebben Volvo Cars en Northvolt deze week een bindende overeenkomst ondertekend voor de oprichting van een joint venture voor de ontwikkeling en duurzame productie van batterijen voor de volgende generatie volledig elektrische Volvo's.

De oprichting van het nieuwe centrum in Göteborg zal worden gevolgd door de bouw van een nieuwe productiefabriek in Europa. De fabriek zal batterijcellen van de volgende generatie produceren, die specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik in de volgende generatie volledig elektrische Volvo's en Polestars. De exacte locatie van de fabriek zal naar verwachting begin 2022 worden bevestigd.

Het R&D-centrum komt in de buurt van de eigen R&D-activiteiten van Volvo Cars en van Northvolts bestaande innovatiecampus Northvolt Labs in Västerås, Zweden, wat de synergie en efficiëntie bij de ontwikkeling van batterijtechnologieën ten goede komt.

Het partnership zal zich richten op het ontwikkelen van op maat gemaakte batterijsystemen die Volvo-rijders geven wat ze willen, zoals actieradius en snelle oplaadtijden. Volvo werkt samen met Northvolt om een echt end-to-end systeem voor batterijen te creëren, waarbij het de batterijen zelf ontwikkelt en bouwt. Deze diepgaande verticale integratie is belangrijk omdat de batterij de grootste individuele kostencomponent in een elektrische auto vertegenwoordigt, evenals een groot deel van de CO2-voetafdruk.

Wat hun gezamenlijke batterijfabriek betreft, bevinden Volvo Cars en Northvolt zich in de laatste fase van een selectieproces om een geschikte locatie in Europa te vinden. De fabriek zal een potentiële jaarcapaciteit hebben van maximaal 50 gigawattuur (GWh), wat batterijen zou leveren voor ongeveer een half miljoen auto's per jaar. De bouw van de fabriek zal in 2023 beginnen, de grootschalige productie in 2026, en er zullen naar verwachting tot 3 000 mensen werken.

Naast de overeenkomsten voor de levering van batterijen zorgt het partnership met Northvolt voor de Europese behoefte aan batterijen die deel uitmaken van de ambitieuze elektrificatieplannen van Volvo. Volvo wil tegen het midden van dit decennium 50% volledig elektrische auto's verkopen. Het partnership met Northvolt is tevens essentieel voor Volvo Cars' ambitie om een leider te worden in het segment van de elektrische premiumauto's en om tegen 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto's te verkopen. Het betekent ook een belangrijke stap in de versterking van de eigen ontwikkelingscapaciteiten van Volvo.

