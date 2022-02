Volvo en Northvolt openen fabriek in Goteborg

4 februari 2022 | Volvo en Northvolt hebben Göteborg (Zweden) gekozen als vestigingsplaats voor een nieuwe batterijfabriek die in 2025 operationeel moet zijn, tot 3.000 banen kan opleveren en een aanvulling moet vormen op het geplande R&D-centrum dat beide ondernemingen in december hebben aangekondigd als onderdeel van een investering van ongeveer SEK 30 miljard.

De nieuwe fabriek en de nauwe banden met Northvolt zullen de elektrificatiestrategie van Volvo Cars aanzienlijk versterken, aangezien de onderneming ernaar streeft om tegen 2030 enkel nog volledig elektrische auto's te produceren en te verkopen. De bouw van de fabriek start in 2023 en zal batterijcellen produceren, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de volgende generatie volledig elektrische Volvo's en Polestars. De fabriek zal een potentiële jaarlijkse celproductiecapaciteit hebben van tot 50 gigawattuur (GWh), wat neerkomt op de levering van batterijen voor ongeveer een half miljoen auto's per jaar.

De Zweedse locatie van de fabriek, die gebouwd wordt in Torslanda, Göteborg, biedt voordelen in termen van een directe route naar de grootste autofabriek van Volvo Cars, toegang tot infrastructuur, een sterke pijplijn voor de levering van duurzame energie en relevante jobcompetenties, evenals de nabijheid van zowel de R&D-eenheden van Volvo Cars als van Northvolt.

"Onze samenwerking met Northvolt op het gebied van batterijcellen is essentieel voor onze strategische ambities op het gebied van elektrificatie," aldus Håkan Samuelsson, CEO van Volvo Cars. "Wij streven ernaar om een leider te worden in het premium segment van elektrische auto's en tegen 2030 alleen nog maar volledig elektrische voertuigen te verkopen."

"De vestiging van deze gigafabriek in Göteborg is een doorslaggevende zet, zowel om een van de meest dynamische automotive regio's ter wereld verder te transformeren, als ook om wereldwijd de toonaangevende leverancier van duurzame batterijen te worden", aldus Peter Carlsson, medeoprichter en CEO van Northvolt.

Aangezien duurzame productie een centraal uitgangspunt is van de samenwerking tussen Volvo en Northvolt, zal de fabriek worden aangedreven door fossielvrije energie met de nadruk op het stimuleren van duurzame energiecapaciteit in de regio, en er zullen technische oplossingen worden geïntegreerd die prioriteit geven aan circulariteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

De batterijproductie voor de volledig elektrische modellen van Volvo Cars en Polestar vertegenwoordigt een groot deel van de totale CO2-uitstoot tijdens de levensduur van elke auto. Door samen te werken met Northvolt, een leider op het gebied van duurzame batterijproductie, en batterijen te produceren in de buurt van de productiefaciliteiten in Europa, kunnen Volvo Cars en Polestar de milieuvoetafdruk die is toe te schrijven aan de inkoop en productie van batterijen voor hun toekomstige auto's aanzienlijk verminderen.

"Onze nieuwe batterijfabriek zal onze ambitie ondersteunen om een volledig klimaatneutraal productienetwerk te hebben en de levering van hoogwaardige batterijen voor de komende jaren veilig te stellen," zei Javier Varela, Head of Engineering and Operations bij Volvo Cars. "Door onze samenwerking met Northvolt zullen we ook veel profijt hebben van een end-to-end waardeketen voor batterijen, van grondstof tot complete auto, wat zorgt voor een optimale integratie in onze auto's."

De joint venture voor de productie van batterijcellen tussen Northvolt en Volvo Cars wordt een belangrijke speler in de Europese batterijcellenproductie en zal een van de grootste celproductie-eenheden in Europa vertegenwoordigen. Volvo Cars en Northvolt hebben voormalig Tesla-topman Adrian Clarke aangesteld om het productiebedrijf te leiden.

Het R&D-centrum, dat in 2022 operationeel wordt, zal in Göteborg een paar honderd banen opleveren en positioneert Volvo Cars als een van de weinige automerken die de ontwikkeling en productie van batterijcellen onderdeel maakt van hun end-to-end engineeringcapaciteiten.

Het samenwerkingsverband tussen Volvo en Northvolt zal zich toespitsen op de ontwikkeling van op maat gemaakte batterijen en voertuigintegratieconcepten die Volvo- en Polestar-bestuurders geven wat ze willen, zoals een grote actieradius en snelle oplaadtijden. De totstandbrenging van een diepe verticale integratie van batterijontwikkeling en -productie is belangrijk voor Volvo Cars en Polestar, aangezien de batterij de grootste individuele kostencomponent in een elektrische auto vertegenwoordigt, evenals een groot deel van de koolstofvoetafdruk.

Voor de nieuwe batterijfabriek en het nieuwe R&D-centrum zijn uiteenlopende competenties vereist en de joint venture werft dan ook actief hooggekwalificeerde ingenieurs en teamleiders aan om het project vooruit te helpen. De grootschalige aanwerving van operators en technici zal eind 2023 beginnen.

