Volvo en Luminar op Automobility LA

27 november 2018 | Volvo Cars en Luminar, een start-up op het gebied van sensortechnologie voor autonome voertuigen, demonstreren LiDAR-sensor- en -waarnemingstechnologie op Automobility LA in Los Angeles. De vakbeurs vindt dit jaar plaats van 26 tot en met 29 november.

De voortgaande ontwikkeling van LiDAR-technologie, die met pulserende lasersignalen objecten kan detecteren, is cruciaal om veilige, autonome auto's te kunnen maken. Met de nieuwe technologie kunnen autonoom rijdende auto's betrouwbaar over een grote afstand objecten waarnemen, zodat ze ook in complexe verkeerssituaties en bij hogere snelheden veilig autonoom kunnen rijden. Veilige volledig autonome auto's Technologieën als LiDAR kunnen Volvo helpen zijn visie op autonome mobiliteit te realiseren, zoals Volvo eerder dit jaar demonstreerde met de Volvo 360c. De ontwikkeling van de geavanceerde technologie en de waarnemingsmogelijkheden die hiermee worden geboden, is een van de manieren waarop Volvo met zijn partners werkt aan de introductie van veilige, volledig autonome auto's.

De nieuwe waarnemingstechnologie die Luminar in samenwerking met Volvo heeft ontwikkeld, stelt het systeem in staat om houdingen van personen en zelfs afzonderlijke lichaamsdelen te onderscheiden, een niveau van verfijning dat niet eerder is bereikt met dit type sensor. De nieuwe technologie kan ook objecten herkennen over een afstand van 250 meter, ook dat is meer dan waartoe LiDAR,technologie tot nu toe in staat was.

"Autonome technologie brengt veilig rijden naar een nog hoger niveau, namelijk voorbij de menselijke beperkingen. De mogelijkheden om de verkeersveiligheid nog verder te verhogen is de reden waarom Volvo het voortouw neemt op het gebied van autonome mobiliteit. Uiteindelijk brengt de nieuwe technologie nieuwe voordelen voor onze klanten en voor de samenleving als geheel", zegt Henrik Green, Senior Vice President Research and Development van Volvo Cars. "Luminar deelt onze ambitie om de beoogde voordelen te realiseren. De nieuwe waarnemingstechnologie is een belangrijke nieuwe stap in dat proces."

"Het onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Volvo werkt enorm hard aan de oplossing van de moeilijkste problemen van autonoom rijden", vertelt Austin Russell, oprichter en CEO van Luminar. "Nu we onze inzet hebben vergroot, blijft Volvo toonaangevend bij de ontwikkeling van een autonoom systeem dat de taken van de bestuurder overneemt , zodat de technologie uiteindelijk kan worden toegepast in auto's voor klanten."

Eerder dit jaar nam Volvo via het Volvo Cars Tech Fund, een investeringsfonds gericht op veelbelovende start-ups in de technologiesector, een belang in Luminar. Met die investering verstevigt Volvo zijn samenwerking met Luminar. Die is gericht op de ontwikkeling en het testen van de sensortechnologie in auto's van Volvo. Volvo is de eerste partner die Luminars uitgebreide ontwikkelingsplatform voor waarnemingstechnologie volledig toepast.