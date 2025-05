Volvo en Google breiden samenwerking uit

Met Google's aanstaande lancering van Google Gemini in de auto zullen bestuurders van Volvo's met Google built-in als een van de eersten kunnen profiteren van de kracht van de nieuwste conversationele AI-technologie.

Gemini in de auto kan beter begrijpen wat de bestuurder wil tijdens het rijden door middel van natuurlijke gesprekken. De bestuurder kan op een natuurlijke manier spreken om berichten te maken, deze in een andere taal vertalen voordat de berichten worden verstuurd, vragen stellen uit de handleiding van de auto of specifieke details over de bestemming te weten komen. Dit soort natuurlijke gesprekken helpt om cognitieve belasting te verminderen zodat men zich kan blijven concentreren op het rijden, waardoor iedereen aan boord minder wordt afgeleid. Gemini vervangt later dit jaar de huidige Google Assistant in Volvo's met Google built-in.

Door de uitgebreide samenwerking worden Volvo's nu ook een van de referentiehardwareplatforms voor Google's ontwikkelingswerk aan het Android-besturingssysteem voor auto's. Dit betekent dat Google Volvo zal gebruiken als leidende ontwikkelingspartner voor nieuwe functies en updates, voordat deze worden toegevoegd aan de hoofdcodebase van Android.