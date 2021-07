Volvo en Geely richten Aurobay op

8 juli 2021 | Volvo Cars en moederbedrijf Geely Holding zijn een joint venture gestart onder de naam Aurobay. De samenwerking is gestart voor hun gezamenlijke activiteiten ophet gebied van aandrijflijnen, zoals eerder aangekondigd in de plannen van de bedrijven om deze samen te voegen in een nieuwe, zelfstandige onderneming. Het nieuwe bedrijf zal een wereldwijde leverancier worden van complete aandrijfoplossingen inclusief de volgende generatie verbrandingsmotoren, transmissies en hybride toepassingen.

Aurobay zal in eerste instantie gezamenlijk eigendom zijn van Volvo Cars en Geely Holding en als onderdeel van de oprichting van Aurobay, zal Volvo Cars alle activa in zijn volledige dochteronderneming Powertrain Engineering Sweden, met inbegrip van zijn motorenfabriek in Skövde, Zweden, en het bijbehorende R&D team, samen met zijn motorenfabriek in China en andere relevante activa overdragen aan de joint venture in de komende maanden.

De oprichting van de zelfstandige joint venture en de overdracht van activa stelt Volvo Cars in staat zich de komende jaren volledig te concentreren op de ontwikkeling van zijn nieuwe reeks volledig elektrische premium auto's. Het bedrijf streeft ernaar dat in 2025 50% van zijn wereldwijde verkoopvolume bestaat uit volledig elektrische auto's en 50% uit hybrides, met aandrijflijnen geleverd door Aurobay. Rond 2030 wil het bedrijf dat elke auto die het verkoopt volledig elektrisch aangedreven is.

Voor Geely Holding zal de nieuwe entiteit voordeel halen uit de toevoeging van een sterk R&D team en technologisch geavanceerde en efficiënte verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen voor zijn portfolio van merken, wat een sterke basis creëert voor substantiële operationele, industriële en financiële synergiën.

Het nieuwe zelfstandige bedrijf heeft ook de ambitie om te leveren aan klanten buiten de Geely Holding Group, en streeft ernaar een toonaangevende speler te zijn in de levering van hoogwaardige, lage-emissie, kostenefficiënte aandrijflijnoplossingen.

