Volvo Cars en Trucks delen data

7 mei 2018 | Volvo Cars en Volvo Trucks gaan realtime data delen om op die manier het effect van hun connected veiligheidstechnologie te vergroten. Dankzij een cloudbased systeem kunnen voertuigen met elkaar communiceren en autobestuurders en vrachtwagenchauffeurs wijzen op mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt.

Het is de eerste keer dat Volvo Cars aan veiligheid gerelateerde data deelt met een ander bedrijf. De samenwerking met Volvo Trucks is de volgende stap naar genoeg connected voertuigen om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken wat betreft verkeersveiligheid.

Vanaf 2018 worden live en geanonimiseerde data tussen geselecteerde Volvo-trucks (verkocht in Zweden en Noorwegen) gedeeld met de eigen waarschuwingssystemen en Volvo-modellen die zijn uitgerust met Volvo Cars' Hazard Light Alert-waarschuwingssysteem.

"Het delen van realtime data die gebaseerd zijn op onze connected veiligheidstechnologie, kan ongevallen helpen voorkomen", aldus Malin Ekholm, vicepresident van het Volvo Cars Safety Centre. "Hoe meer voertuigen hierbij betrokken zijn, hoe veiliger onze wegen worden. We kijken uit naar meer samenwerkingen met partners die zich net als Volvo Cars structureel inzetten voor meer verkeersveiligheid".

Volvo's Hazard Light Alert-technologie betekent een primeur in de auto-industrie. Zodra een bestuurder de alarmlichten van zijn Volvo inschakelt, worden de bestuurders van Volvo's in de buurt, die ook verbonden zijn met de cloudbased service, hierop geattendeerd. Dit helpt ongevallen te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer de stilstaande Volvo slecht te zien is doordat-ie net over de top van een heuvel aan de kant van de weg staat.

Hazard Light Alert is sinds 2016 in Zweden en Noorwegen standaard op de Volvo 60-serie en 90-serie, evenals op de nieuwe Volvo XC40. Door Volvo-trucks aan de cloud toe te voegen, beslaat de service een groter gebied en kan het meer mogelijke gevaren herkennen. Op die manier hoopt Volvo de verkeersveiligheid andermaal te verhogen. Zowel Volvo Cars als Volvo Trucks nemen in Zweden en Noorwegen een belangrijk deel van de auto- en truckmarkt voor hun rekening.