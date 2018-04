Volvo

Volvo biedt in-car delivery

24 april 2018 | Volvo is een samenwerking aangegaan met Amazon zodat Amerikaanse Volvo-rijders hun pakketje van de webwinkel in de auto kunnen laten bezorgen. Hiermee breidt Volvo de online connected services van de Volvo On Call-app uit. De pakketbezorging 'in-car delivery', is direct beschikbaar in 37 Amerikaanse steden en zal verder uitbreiden. Miljoenen Amazon Prime-leden kunnen gebruikmaken van deze service, evenals de meerderheid van alle Volvo-rijders in Amerika.