Volvo biedt gratis laden aan bij PHEV

2 december 2019 | Volvo Nederland gaat kopers van een nieuw plug-in hybride model een jaar lang gratis laden aanbieden. Hiermee moedigt de importeur berijders aan de capaciteit van het lithium-ion accupakket maximaal te benutten om op die manier zoveel mogelijk elektrisch te kunnen rijden zónder schadelijke emissies. Het aanbod geldt voor iedereen die in de periode van 17 oktober 2019 tot en met 15 april 2020 een nieuw Volvo plug-in hybride model aanschaft of least. Volvo biedt momenteel in elk model een plug-in hybride variant.

De Volvo On Call-applicatie speelt een grote rol bij het gebaar van Volvo. Die houdt vanaf mei 2020 het elektriciteitsverbruik per auto voor één jaar bij. Na dit jaar krijgt de berijder zijn of haar laadkosten op basis van de gemiddelde elektriciteitskosten in Nederland vergoed. Het aanbod geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten. De berijder van een Volvo plug-in hybride model kan tot 80 procent van zijn brandstofkosten besparen door elektrisch te rijden. Om voor het aanbod in aanmerking te komen, dient de Volvo minimaal twaalf maanden in het bezit te zijn.

Frits Giesbers, Director Sales Volvo Car Nederland: "Wij vinden het van cruciaal belang dat we onze Volvo-rijders aanmoedigen om het elektrische potentieel van hun Volvo plug-in hybride optimaal te benutten. Op deze wijze dragen ze ook bij aan een verduurzaming van onze maatschappij. Door één jaar een vergoeding te geven voor het opladen van het accupakket, willen we bestuurders stimuleren om hun auto zo vaak mogelijk op te laden. En met dit parttime elektrisch rijden besparen ze tegelijkertijd geld. Hybride rijden is dé ideale vorm van elektrificatie, waarbij je als bestuurder alle voordelen hebt van volledig elektrisch rijden en ook het comfort om bij langere afstanden te kunnen vertrouwen op een brandstoftank."

Het aanbod van Volvo Nederland geldt voor alle plug-in hybride modellen, van de recent geïntroduceerde Volvo XC40 T5 Twin Engine tot de recent vernieuwde XC90 T8 Twin Engine. De XC40 T5 Twin Engine heeft een systeemvermogen van 193 kW (262 pk). Desondanks bedraagt de theoretische CO2-uitstoot 41 gr/km (WLTP).

Tussen 2018 en 2025 wil Volvo de CO2-uitstoot van zijn modellen tot 40 procent terugdringen. In 2040 wil Volvo bovendien een volledig klimaatneutraal bedrijf zijn. Niet alleen schonere, geëlektrificeerde aandrijflijnen, maar ook efficiëntere productiefaciliteiten en distributienetwerken dragen bij aan het verder verlagen van de impact op het milieu. De totale CO2-uitstoot moet in 2025 met 50 procent gedaald zijn. Volvo wil verder in zijn faciliteiten zo min mogelijk plastic gebruiken en is momenteel druk bezig om het eenmalige gebruik van plastic in kantoren, kantines en op evenementen stevig terug te dringen.