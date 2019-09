27 september 2019 | Volvo introduceert Care by Volvo, een flexibel en alles-in-één abonnement waarbij klanten voor een vast bedrag per maand in een Volvo stappen. Daarbij is het mogelijk om tussentijds van Volvo te wisselen. Care by Volvo vormt dan ook een alternatief voor het kopen of leasen van een Volvo.

Abonneren op Care by Volvo kan online. Via de website van Volvo kiest de klant zijn of haar favoriete Volvo. Zodra de persoonsgegevens zijn ingevuld, neemt Volvo contact op met de klant. Na het uitwerken van de details krijgt de klant toegang tot een Volvo. Verzekering, belasting, onderhoud, reparaties, service, winterbanden, direct vervangend vervoer en Wi-Fi in de auto zijn bij de prijs inbegrepen. De Care by Volvo klantenservice is op elke werkdag 's avonds en op zaterdag overdag bereikbaar. "De flexibiliteit die Care by Volvo biedt, met een opzegtermijn van drie maanden, alles inclusief en de beschikbaarheid van de Care by Volvo klantenservice maken dit een zeer aantrekkelijk en compleet aanbod. Geen verborgen kosten of aanbetalingen - het is allemaal transparant", stelt Niels Demesmaeker, Head of Care by Volvo in Nederland.

Naast de opzegtermijn van 3 maanden voor het eventueel omruilen van een Volvo of het opzeggen van het contract, is er de mogelijkheid om Care by Volvo 30 dagen uit te proberen. Het flexibele abonnement is beschikbaar voor alle Volvo-modellen in een geselecteerd aantal uitvoeringen, vanaf € 799 per maand.

Een Care by Volvo abonnement kan online worden afgesloten terwijl de auto bij een Volvo dealer in de buurt van de klant wordt afgeleverd. Ondanks het feit dat het mogelijk is om een contract zelf online af te sluiten, kan de potentiële klant ook bij de Volvo dealer terecht voor advies.

Care by Volvo werd in 2017 gelanceerd en wordt inmiddels in de Verenigde Staten en een aantal Europese markten aangeboden. Care by Volvo is in Nederland per direct beschikbaar.