Volvo beperkt topsnelheid tot 180 km/u

20 mei 2020 | De topsnelheid van alle modellen van Volvo is vanaf nu begrensd tot 180 km/u. Ook levert Volvo elke nieuwe auto voortaan standaard met een Care Key. Beide stappen maken deel uit van Volvo's visie op veiligheid dat beschrijft hoe Volvo ernaar streeft dat er niemand meer om het leven komt of zwaargewond raakt in een nieuwe Volvo.

Volvo beperkt de topsnelheid van alle modellen om het gevaar van te hard rijden te benadrukken. Als aanvullende stap wordt de Care Key standaard geleverd bij elke nieuwe Volvo. Hiermee kunnen Volvo-eigenaren onder andere de topsnelheid van hun auto beperken voordat zij die uitlenen aan anderen, bijvoorbeeld jonge, onervaren gezinsleden die nog maar kort in het bezit van het rijbewijs zijn.

"Wij geloven dat een autofabrikant de verantwoordelijkheid heeft om de verkeersveiligheid te helpen verbeteren", zegt Malin Ekholm, hoofd van het Volvo Cars Safety Center. "Onze snelheidsbeperkende technologie, en de dialoog die ontstaat, past in dat denken. De begrensde topsnelheid en de Care Key helpen bestuurders te reflecteren en te beseffen dat hard rijden gevaarlijk is, terwijl het ook extra gemoedsrust biedt en een veiliger rijgedrag ondersteunt."

De aankondiging van Volvo om de topsnelheid van zijn auto's te beperken zorgde voor de nodige ophef. Sommige critici trekken de rechten van autofabrikanten in twijfel om dergelijke beperkingen op te leggen. Toch gelooft Volvo dat het verplicht is zijn traditie voort te zetten als pionier in de discussie over de rechten en plichten van autofabrikanten om actie te ondernemen. Dit kan uiteindelijk levens redden, ook als dit betekent dat er potentiële klanten verloren gaan.

Het probleem met snelheidsovertredingen is dat de aanwezige veiligheidstechnologie in de auto en het slimme ontwerp van de infrastructuur boven bepaalde snelheden niet langer voldoende zijn om ernstig letsel en dodelijke ongevallen bij een ongeluk te voorkomen. Om die reden gelden er in de meeste landen snelheidslimieten. Desondanks blijft te hard rijden een van de meest voorkomende doodsoorzaken in het verkeer. Op jaarbasis krijgen miljoenen mensen nog steeds een boete voor te hard rijden.

Vorig jaar kwamen in Nederland 661 mensen om door een verkeersongeval, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is te hard rijden een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid.

Onderzoek toont aan dat mensen de gevaren van te hard rijden gemiddeld niet goed inschatten. Hierdoor rijden ze vaak te hard en passen ze hun snelheid onvoldoende aan de verkeerssituatie aan. Uit verschillende metingen van VVN blijkt dat het merendeel van de automobilisten binnen de bebouwde kom vaak sneller rijdt dan de landelijk gestelde limiet.

Afgezien van snelheidsovertredingen zijn rijden onder invloed (drugs, alcohol) en afleiding in het verkeer - bijvoorbeeld door smartphones - twee andere belangrijke aandachtspunten voor de verkeersveiligheid. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers door alcohol in het verkeer is volgens VVN in de periode 2016 tot 2018 meer dan verdubbeld.

In de visie van Volvo op een toekomst zonder verkeersdoden en ernstig letsel staat reductie van rijden onder in invloed en afleiding in het verkeer hoog in het vaandel. Volvo richt zich in zijn werkzaamheden op het gebied van voertuigveiligheid op alle elementen van menselijk gedrag. Het merk introduceert in de toekomst daarom meer functies in auto's om de verkeersveiligheid te verbeteren.

