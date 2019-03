Volvo beperkt topsnelheid

4 maart 2019 | Volvo beperkt vanaf 2020 de topsnelheid van alle modellen tot 180 km/u. Het zendt daarmee een duidelijk signaal uit over de gevaren van te hard rijden. In het strategisch plan 'Vision 2020' beschrijft Volvo hoe het ernaar streeft dat vanaf 2020 niemand meer in een nieuwe Volvo om het leven komt of zwaargewond raakt als gevolg van een verkeersongeval. Het is een van de meest ambitieuze veiligheidsplannen in de auto-industrie. Maar Volvo realiseert zich dat dit doel niet alleen met technologie te bereiken is. Daarom richt het de aandacht ook op het gedrag van de bestuurder.

Onderzoek van Volvo heeft drie factoren aan het licht gebracht die afbreuk doen aan het streven om ernstige verwondingen en overlijden in een auto van het merk volledig te voorkomen. Te hard rijden is een zeer belangrijke factor, net als alcohol- en drugsgebruik en afleiding van de bestuurder.

"Volvo is toonaangevend op het gebied van verkeersveiligheid. Dat zijn we altijd geweest en dat blijven we ook", zegt Håkan Samuelsson, president en chief executive van Volvo. "Op basis van eigen onderzoek weten we waar nog winst te behalen valt om dodelijke ongevallen en zwaar letsel in onze auto's te voorkomen. En ook al is een snelheidslimiet geen absolute remedie, het is de moeite waard als we er ook maar één leven mee redden."

Behalve de geplande snelheidsbeperking onderzoekt Volvo ook hoe een combinatie van slimme snelheidscontrole en geofencing-technologie in de toekomst de snelheid in de buurt van scholen en ziekenhuizen zou kunnen beperken.

"We willen een discussie opstarten over de vraag of autofabrikanten het recht of zelfs de plicht hebben om technologie te leveren die het gedrag van de bestuurder beïnvloedt om snelheidsovertredingen, alcohol- en druggebruik en afleiding aan te pakken", aldus Samuelsson. "We hebben nog geen definitieve antwoorden op deze vraag, maar we vinden dat wij het voortouw in deze discussie moeten nemen."

Het probleem van te hard rijden is, dat boven bepaalde snelheden de in de auto ingebouwde veiligheidstechnologie en de infrastructuur niet meer voldoende zijn om dodelijke ongevallen en ernstig letsel te voorkomen. Daarom gelden in de meeste landen ook snelheidslimieten. Desondanks worden overal talloze snelheidsovertredingen begaan en behoren die tot de belangrijkste oorzaken voor dodelijke ongevallen in het verkeer.

Elk jaar krijgen miljoenen mensen een bekeuring voor te hard rijden en cijfers van het Amerikaanse ministerie van verkeersveiligheid wijzen uit dat 25 procent van alle verkeersdoden in de VS in 2017 het gevolg was van te hard rijden.

"Automobilisten onderkennen het gevaar van snelheid niet", zegt Jan Ivarsson, verkeersveiligheidsexpert bij Volvo. "We zien allemaal het gevaar van slangen, spinnen en hoogte, maar niet zozeer van snelheid. Automobilisten rijden vaak te hard voor de verkeerssituatie en passen hun snelheid onvoldoende aan op de situatie en hun eigen vermogen als bestuurder. We moeten gedrag nadrukkelijker ondersteunen en mensen laten beseffen dat te hard rijden gevaarlijk is."

Behalve snelheid zijn er nog twee factoren die het doel van nul doden en zwaargewonden in de weg staan. Net zo duidelijk als te hard rijden en net zo moeilijk om daar iets aan te doen, is alcohol- en drugsgebruik. Rijden onder invloed van alcohol of drugs is in het grootste deel van de wereld verboden, maar eveneens een belangrijke oorzaak van ongevallen met doden en/of zwaargewonden.

De derde factor is afleiding. Bestuurders die zich laten afleiden door hun mobiele telefoon of andere zaken, zijn niet volledig geconcentreerd op het besturen van de auto en zijn daardoor ook een belangrijke oorzaak van dodelijke verkeersongelukken. In veel opzichten zijn zij net zo gevaarlijk en onverantwoord als dronken automobilisten.

Tijdens een speciaal evenement in het Zweedse Gotenburg op 20 maart a.s. presenteert Volvo nieuwe ideeën ten aanzien van de aanpak van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer en afleiding van de bestuurder.