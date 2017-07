Volvo

Volvo, Autoliv en NVIDIA werken samen

27 juni 2017 | Volvo, Autoliv (specialist op het gebied van automotive veiligheidstechnologie) en NVIDIA (gespecialiseerd in onder meer Artificial Intelligence (AI)) werken samen aan de ontwikkeling van systemen en software voor autonoom rijdende auto's. Het drietal krijgt hierbij hulp van Zenuity, de joint venture van Volvo Cars en Autoliv die onlangs is opgericht voor de ontwikkeling van software en technologie voor zelfrijdende auto's. Volvo Cars wil in het jaar 2021 autonoom rijdende Volvo's (level 4) kunnen aanbieden.