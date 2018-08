Volvo 164

Volvo 164 viert vijftigste verjaardag

23 augustus 2018 | Terwijl grote delen van de wereld in 1968 in staat van oproer verkeerden, was een revolutie het laatste wat speelde bij Volvo in Gotenburg, Zweden. Daar werd immers hard gewerkt aan de introductie van het nieuwe prestigemodel, de Volvo 164. Het idee om een iets groter, exclusiever model te introduceren, bestond al langer bij Volvo. In de late jaren vijftig waren er plannen voor een grote, luxueuze Volvo met een V8-motor en een indrukwekkende, verticale grille. Maar dat project werd in 1960 afgeblazen toen marktonderzoek leerde dat compacte auto's de toekomst hadden, vooral in de Verenigde Staten.