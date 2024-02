Toevoeging Recharge vervalt bij Volvo

De naamsverandering weerspiegelt de transformatie van het Zweedse merk naar een volledig elektrische autofabrikant. In 2023 vertegenwoordigden volledig elektrische auto's 16% van Volvo's wereldwijde verkoopvolumes, een stijging van 70% ten opzichte van 2022. De Volvo EX30, EX90 en EM90 komen allemaal dit jaar op de weg en brengen het aantal volledig elektrische modellen in zijn productportfolio op vijf, met nog een aantal nieuwe modellen in het verschiet. In de Nederlandse markt zijn de volledig elektrische Volvo modellen momenteel goed voor ruim 70% van de verkopen.

De update omvat ook de verwijdering van de Recharge-badge van de plug-in hybride modellen, die nu worden aangeduid met T6 of T8 om de verschillende uitgangsvermogens te duiden.

Volvo introduceert in een aantal markten, waaronder Nederland, ook een nieuw Performance-softwarepakket voor de EX40- en EC40 Twin Motor-varianten en als upgrade voor het vorige modeljaar 2024. Het Performance-softwarepakket, dat het vermogen met 34 pk / 25 kW verhoogt voor een snellere acceleratie, omvat ook een sportieve pedaalafstemming voor een nog snellere respons en een 'Performance'-rijmodus om de volledige 442 pk / 325 kW te benutten.

Voor de Nederlandse markt en een aantal andere markten zal de Performance-software worden aangeboden als een optioneel upgradepakket via de Volvo Cars app bij het bestellen van een nieuwe auto. Bestuurders van een C40 en volledig elektrische XC40 Recharge uit het vorige modeljaar 2024 kunnen de software kopen en downloaden.

Tot slot introduceert Volvo een speciale Black Edition voor de EX40, EC40 en XC40-modellen, na het succes van de vorig jaar gelanceerde XC60 Black Edition. De Black Edition-modellen worden geleverd met Onyx Black lak, hoogglans zwarte badging, 20 inch 5-spaaks velgen in hoogglans zwart en de keuze tussen een Microtech of textiel Charcoal interieur.