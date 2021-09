Sterkere batterij voor Volvo 90 en 60 serie

8 september 2021 | Volvo introduceert een nieuwe, verbeterde Recharge plug-in hybride aandrijflijn voor de modellen uit de 90- en 60-serie, waardoor de elektrische actieradius aanzienlijk wordt vergroot en tegelijkertijd de CO2-uitstoot wordt verlaagd. Bovendien worden de prestaties en rijeigenschappen verbeterd.

De nieuwe en verbeterde hybride aandrijflijn van Volvo brengt de volledig elektrische actieradius naar een geschatte 70 tot 90 kilometer (afhankelijk van model) op een enkele lading. De belangrijkste verbeteringen zijn een nieuwe long-range batterij met een derde laag cellen om de capaciteit te verhogen van 11,6 kWh tot 18,8 kWh en een krachtigere elektrische motor op de achteras die nu 107 kW / 145 pk levert. Het extra elektrische vermogen resulteert in een totaal gecombineerd vermogen van 257 kW / 350 pk voor de Recharge T6 en 335 kW / 455 pk voor de Recharge T8-modellen, waarmee deze laatste de krachtigste Volvo's ooit geproduceerd zijn. Naast de nieuwe aandrijflijn wordt one-pedal-drive ook standaard voor de Volvo XC60, S90 en V90 Recharge plug-in hybrides. Deze techniek kennen we reeds uit de volledig elektrische C40 en XC40 Recharge Pure electric modellen.

De grotere accucapaciteit betekent dat meer klanten in staat zullen zijn om hoofdzakelijk volledig elektrisch te rijden. Volvo schat dat de nieuwe aandrijflijn het potentieel heeft om de CO2-uitstoot in de WLTP-rijcyclus met ongeveer 50 procent te verminderen.

De nieuwe en verbeterde elektromotor verhoogt het vermogen op de achterwielen met 65 procent, waardoor de prestaties en rijeigenschappen in alle scenario's verbeteren. Samen met de verbeterde batterij zorgt de vernieuwde elektromotor ook voor een beterde vierwielaandrijving, wat nuttig kan zijn bij lage snelheden, bij het trekken van lasten of bij het rijden op gladde wegen waar extra tractie en stabiliteit vereist zijn.

De nieuwe aandrijflijn wordt geïntroduceerd op alle Volvo Recharge plug-in hybride modellen op basis van de Scalable Product Architecture (SPA), waartoe de Volvo S60, V60, XC60, S90, V90 en XC90 Recharge-modellen behoren.

Naast de verbeteringen aan de aandrijflijn is ook de T8-benzinemotor met turbocompressor verbeterd voor een hogere brandstofefficiëntie en betere prestaties. Dit betekent een hoger motorvermogen bij lage toerentallen en bij het wegrijden, terwijl een meer verfijnde geëlektrificeerde aandrijving wordt gegarandeerd met een lagere CO2-uitstoot via de uitlaat. Voor sommige varianten daalt de CO2-uitstoot zelfs tot onder de 20 gram, hierdoor komen nu ook deXC60 en XC90 in aanmerking voor halvering van de wegenbelasting.

Ondanks de verbeterde specificaties wijzigen de consumentenadviesprijzen nauwelijks. De Volvo S60 en V60 Recharge nemen met € 200 in prijs toe. Voor de overige modellen blijven de consumentenadviesprijzen ongewijzigd.

