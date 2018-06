Volvo

Polestar verfijnt nieuwe Volvo S60 T8

13 juni 2018 | Volvo en Polestar brengen een nieuwe performance uitvoering met de naam Polestar Engineered op de markt. Deze is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe geƫlektrificeerde 60-serie T8 Twin Engine plug-in hybrid. De aankondiging komt een week voordat Volvo zijn nieuwe Volvo S60 premium sportsedan onthult tijdens de officiƫle opening van Volvo's eerste productiefaciliteit in Amerika. Die staat in Charleston, South Carolina. Het is de enige Volvo-fabriek waar de nieuwe S60 gebouwd wordt. De sportsedan is de eerste Volvo die in Amerika van de band loopt.