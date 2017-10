Polestar is nieuw merk voor elektrische auto's

17 oktober 2017 | De Polestar 1 is de opmaat voor het nieuwe merk Polestar. Het 'performance' label van Volvo Car Group presenteert zich vanaf vandaag als een zelfstandig merk van elektrische auto's. Ook bevestigt Polestar de komst van drie modellen en een nieuwe productiefaciliteit in China.

Polestar stelt vandaag het eerste model voor, de 441 kW (600 pk) sterke Polestar 1, die vanaf medio 2019 van de productieband loopt. De technologie en het productaanbod van Polestar profiteert van de synergie met Volvo Car Group en alle schaalvoordelen die deze samenwerking oplevert. Het stelt Polestar in staat om sneller dan welk ander nieuw merk ook het ontwerp-, ontwikkelings- en productieproces van nieuwe modellen te versnellen.

De Polestar 1 is de opmaat voor het nieuwe Polestar-merk: een tweedeurs 2+2 Grand Tourer Coupé, uitgerust met een Electric Performance Hybrid-aandrijflijn. De elektrische GT krijgt ondersteuning van een verbrandingsmotor. De puur elektrische actieradius bedraagt 150 kilometer - de grootste van alle hybrideauto's op de markt. Met een gecombineerd vermogen van 441 kW (600 pk) en een maximumkoppel van 1.000 Nm positioneert de Polestar 1 zich duidelijk als 'supercar'.

De Polestar 1 staat op Volvo's platform Scalable Platform Architecture (SPA). Circa 50 procent van de auto is nieuw en speciaal door technici van Polestar ontwikkeld. Om de rijdynamiek te versterken, profiteert de Polestar 1 van nieuwe technologie, ontwikkeld om van de Polestar 1 een pure rijdersauto te maken. Het is 's werelds eerste auto die uitgerust is met de volledig nieuwe toonaangevende ondersteltechnologie Öhlins Continuously Controlled Electronic Suspension. De carrosserie van koolstofvezel zorgt voor een relatief laag gewicht, een 45 procent grotere torsiestijfheid en een lager zwaartepunt. Daarbij is de Polestar 1 voorzien van een Torque Vectoring-systeem op de achteras. Dit zorgt ervoor dat elk achterwiel afzonderlijk precies genoeg koppel krijgt voor maximale grip.

Polestar produceert de Polestar 1 in het state-of-the-art Polestar Production Centre in Chengdu, China. Naar verwachting is de productiefaciliteit medio volgend jaar gereed.

Polestar breekt met het traditionele eigendomsmodel van auto's. De Polestar-modellen zijn volledig online te bestellen op basis van een abonnementsvorm van twee of drie jaar. In het maandtarief zijn alle kosten inbegrepen. Een aanbetaling is niet nodig. Het all-inclusive abonnement omvat onder meer haal- en brengservice voor onderhoud en de mogelijkheid om ook van andere Polestar- en Volvo-modellen gebruik te maken.

Het vaste maandbedrag zorgt voor een probleemloze klantervaring. Met de Phone-As-Key-technologie kan de klant een virtuele sleutel overhandigen aan bijvoorbeeld een andere gebruiker. Het geeft tevens toegang tot een groot aantal andere functies die op afroep beschikbaar zijn.

Alle toekomstige Polestar-modellen zijn volledig elektrisch. De productie van de Polestar 2 - de eerste EV van de Volvo Car Group - start in de tweede helft van 2019. Het middelgrote model gaat de concurrentie aan met de Tesla Model 3 en wordt in grotere aantallen geproduceerd dan de Polestar 1. De eveneens volledig elektrische Polestar 3 is een SUV.

Het samenstellen en bestellen van een Polestar gebeurt online, via de website of app. Omdat de verwachting is dat klanten desondanks de auto ook in het echt willen zien, opent Polestar over de hele wereld zogeheten Polestar Spaces. Deze zelfstandige showrooms maken geen deel uit van bestaande Volvo-dealerbedrijven.