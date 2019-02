Nieuwe hybride motoren bij Volvo

22 februari 2019 | Volvo presenteert doorontwikkelde en nieuwe hybride aandrijflijnen voor het gehele modellengamma. Hiermee zet Volvo een nieuwe stap richting de geƫlektrificeerde toekomst van het merk. Volvo heeft de bestaande T8 Twin Engine plug-in hybride aandrijflijn en de te introduceren T6 Twin Engine verbeterd. Tegelijkertijd bevestigt het merk dat van elk model een plug-in hybride variant op de markt komt.

Volvo presenteert de komende maanden ook nieuwe mild-hybrid benzine- en dieselvarianten, die eerst hun weg vinden naar de XC60 en XC90. Bij deze aandrijfsystemen zijn de motoren gekoppeld aan het kinetische remsysteem van Volvo, goed voor een 15% lager verbruik en uitstoot. Tevens krijgen deze geëlektrificeerde aandrijflijnen de nieuwe typeaanduiding 'B'. De nieuwe brake-by-wire technologie werkt samen met het kinetische remsysteem om het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgas te verminderen.

Geheel volgens de strategie heeft Volvo de productiecapaciteit uitgebreid om 25% meer Twin Engine-varianten te produceren. Daarnaast verwacht het dat de nieuwe 'B'-aandrijflijnen de nieuwe standaard bij het merk worden. In 2025 moeten alle modellen met een geëlektrificeerde aandrijflijn zijn uitgerust.

Volvo introduceert op het grotere Scalable Product Architecture (SPA) platform nieuwe en doorontwikkelde aandrijflijnen. De doorontwikkelde T8 Twin Engine plug-in hybride aandrijflijn met vermogens tot 405 pk krijgt een nieuw accupakket en een brake-by-wire kinetisch remsysteem. Het rijbereik van de T8 Twin Engine, die verkrijgbaar is op de Volvo 60- en 90-serie, is met 15% vergroot.

De doorontwikkelde T6 Twin Engine plug-in hybride aandrijflijn is ook gekoppeld aan een nieuwe batterij en het brake-by-wire kinetische remsysteem. Het rijbereik van de T6 Twin Engine uitvoeringen van de Volvo S60 en V60 is eveneens met 15% vergroot. De XC90 wordt ook verkrijgbaar met de nieuwe B5 mild-hybrid benzine- en dieselmotor. De XC60 wordt leverbaar met de B5 mild-hybrid benzine en de B4 mild-hybrid dieselmotor. De B5 wordt bovendien leverbaar met keuze uit voor- of vierwielaandrijving. De XC40, gebaseerd op het Compact Modular Architecture platform, wordt verkrijgbaar met de T5 Twin Engine plug-in hybride aandrijflijn, terwijl de nieuwe T4 Twin Engine later aan het aanbod wordt toegevoegd.