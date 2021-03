Elektrische Volvo's krijgen Recharge banden

9 maart 2021 | Volvo voorziet vanaf modeljaar 2022 alle volledig elektrische modellen in Noord- en Centraal-Europa van speciale Recharge banden die het hele jaar door gebruikt kunnen worden. Dankzij één bandenset, die in tegenstelling tot zomer- en winterbanden onder alle weers- en wegomstandigheden veilig te gebruiken is, maakt Volvo het zijn klanten makkelijk. De klant hoeft bijvoorbeeld niet meer twee keer per jaar zijn banden te wisselen en het levert ook een CO2-besparing op.

De Recharge banden zijn de allereerste banden die het hele jaar door te gebruiken zijn en die ook een A-klasse energie-efficiëntie hebben. Deze innovatie ligt in lijn met het streven van Volvo om toonaangevend te zijn in het aanbieden van duurzamere producten.

Bij een volledig elektrische Volvo XC40 kan het gebruik van Recharge banden het energieverbruik tot 8 procent verlagen en de actieradius vergroten. Wanneer meer klanten het hele jaar door slechts één set wielen gebruiken, kan de productie van lichtmetalen velgen worden teruggeschroefd. Ook dat is weer voordelig voor de invloed op het klimaat.

"Bij elektrische auto's is een lage rolweerstand van de banden nog belangrijker dan bij traditioneel aangedreven auto's. Het heeft namelijk een grotere invloed op het verbruik en de actieradius", zegt Gisela Blomkvist, Head of Volvo Cars Sustainability Centre. "Normaal gesproken hebben alleen zomerbanden een lage rolweerstand, maar met de Recharge banden heb je die eigenschap ook in de wintermaanden. Dat is een groot voordeel voor zowel de klanten als het milieu."

In grote delen van Europa is het conventionele gebruik van zomer- en winterbanden niet altijd de veiligste optie voor de daadwerkelijke weers- en wegomstandigheden. De veiligheidsexperts van Volvo hebben vastgesteld dat het minder veilig is om traditionele zomer- en winterbanden te gebruiken wanneer het wegdek droog of nat is, met temperaturen rond het vriespunt. Onder deze omstandigheden zouden Recharge banden de veiligste optie zijn.

"In een perfecte wereld zou je elke ochtend naar buiten kijken, het weerbericht luisteren en op basis daarvan de juiste banden onder je auto monteren", zegt Jan Ivarsson, Senior Safety Expert bij Volvo Cars Safety Centre. "Natuurlijk is dat in de praktijk niet te doen, dus daarom bieden we de Recharge banden aan als het beste alternatief om het hele jaar door veilig onderweg te zijn."

Toch zijn de Recharge banden wellicht niet voor iedereen de beste optie. Voor klanten in regio's waar de winters strenger zijn en rijden op sneeuw of ijs vaak voor komt, blijven traditionele winterbanden de veiligste keuze. Daarom blijft Volvo winterbanden als accessoire leveren.

