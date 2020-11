Care by Volvo nu ook met voorraad-modellen

3 november 2020 | Consumenten die met Volvo's flexibele auto-abonnement Care by Volvo voor een vast maandbedrag in een nieuwe Volvo willen rijden, zijn voortaan sneller voorzien van hun auto. Volvo breidt namelijk het aanbod van Care by Volvo uit met voorraadmodellen die al binnen enkele weken afgeleverd kunnen worden. De maandtarieven van Care by Volvo beginnen bij 699 euro.

De uitbreiding van het Care by Volvo aanbod volgt na de succesvolle Nederlandse introductie van het alles-in-één abonnement in 2019. Tot nu toe konden consumenten hun gewenste Volvo zelf uitkiezen en dat aanbod is nu uitgebreid met modellen die direct leverbaar zijn. Het voordeel voor de klant is dat deze auto's al binnen enkele weken door de Volvo-dealer afgeleverd kunnen worden en zo het abonnement snel kan starten. Het aanbod van Care by Volvo bestaat uit populaire mild hybride en plug-in hybride Volvo-modellen, waaronder de XC40, V60 en XC60. De volledig elektrische XC40 Recharge P8 Pure electric is ook via Care by Volvo leverbaar.

Om ervoor te zorgen dat de voorraadmodellen aansluiten op de wensen van geïnteresseerden, komen aandrijflijn en uitrustingsspecificaties overeen met die van de populairste uitvoeringen. Is de keuze gemaakt en de bestelling geplaatst, dan kan de auto na een vooruitbetaling binnen enkele weken bij de Volvo-dealer opgehaald worden. Ondertussen volgt de klant zijn bestelling via de Volvo On Call-app.

"We breiden het aanbod van Care by Volvo uit met modellen die op korte termijn uit voorraad leverbaar zijn. Hiermee spelen we beter in op de wensen van onze klanten, aangezien een meerderheid snel over hun nieuwe Volvo wil beschikken. Door het bredere aanbod en de snellere levering profiteren klanten van nog meer flexibiliteit, zónder extra kosten. Daarnaast hebben we de kredietcheck geautomatiseerd waardoor klanten in principe direct de uitkomst hebben zonder dat ze allerlei persoonlijke documenten moeten aanleveren. Een mooie en zeer belangrijke stap in de verdere optimalisatie van het bestelproces", aldus Niels Demesmaeker, Online Business Volvo Nederland.

Met het all-inclusive abonnement van Care by Volvo zijn alle kosten (behalve de brandstofkosten) gedekt tegen een vast maandbedrag. Er is geen vaste looptijd van het abonnement maar een opzegtermijn van drie maanden. Verder is het mogelijk om tussentijds van Volvo te wisselen. Zomer- en winterbanden en de opslag hiervan zijn eveneens inbegrepen in het maandelijkse abonnementstarief. Bestelling en betaling gaan volledig digitaal; alleen het ophalen van de nieuwe Volvo vindt plaats bij een Volvo-dealer.

