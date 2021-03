Alle Volvo's vanaf 2030 volledig elektrisch

2 maart 2021 | Volvo stelt zich ten doel om leider te worden in de snelgroeiende markt voor premium elektrische auto's. Om die reden zal de Zweedse autofabrikant vanaf 2030 alleen nog volledig elektrische modellen aanbieden. Tegen die tijd worden in het wereldwijde portfolio alle auto's van Volvo met verbrandingsmotor uitgefaseerd, inclusief modellen met hybride technologie. Volvo wordt volledig elektrisch.

De transitie van Volvo naar een volledig elektrische autofabrikant maakt deel uit van een ambitieuze strategie om de ecologische voetafdruk van de levenscyclus per auto consequent te verkleinen. Het besluit is ook gebaseerd op de verwachting dat wetgeving - alsook een snelle uitbreiding van een toegankelijke hoogwaardige oplaadinfrastructuur - de acceptatie door de consument van volledig elektrische auto's zal versnellen.

De transitie van Volvo naar volledige elektrificatie gaat gepaard met een grotere focus op online verkoop en een completer, aantrekkelijker en transparanter dienstenaanbod onder de naam Care by Volvo. Alle volledig elektrische modellen zijn online beschikbaar.

De ambitie voor 2030 en een versnelling van de elektrificatiestrategie van Volvo is ingegeven door de sterke vraag naar geëlektrificeerde Volvo-modellen in de afgelopen jaren en de vaste overtuiging dat de markt voor auto's met verbrandingsmotor krimpt. "Om succesvol te blijven, hebben we winstgevende groei nodig. Dus in plaats van te investeren in een krimpende onderneming, kiezen we ervoor om te investeren in de toekomst - elektrisch en online", stelt Håkan Samuelsson, CEO. "We zijn volledig gefocust om een leider te worden in het snelgroeiende, premium elektrische segment."

Volvo introduceerde eind 2020 op markten over de hele wereld zijn eerste volledig elektrische auto, de XC40 Recharge. Een tweede volledig elektrische auto, een nieuw model binnen het 40 gamma , verschijnt binnenkort op de markt. De komende jaren introduceert Volvo meer elektrische modellen. Het merk streeft ernaar dat in 2025 liefst 50 procent van de wereldwijde verkoop uit volledig elektrische auto's zal bestaan en de rest uit hybrides. Tegen 2030 moet elke nieuwe auto die de showroom verlaat volledig elektrisch zijn.

"Er is geen toekomst op lange termijn voor auto's met een verbrandingsmotor", zegt Henrik Green, Chief Technology Officer. "We zijn vastbesloten om een autofabrikant te worden die alleen elektrisch is en de transitie zou tegen 2030 klaar moeten zijn. Zo kunnen we aan de verwachtingen van onze klanten voldoen en een deel van de oplossing zijn als het gaat om de strijd tegen klimaatverandering."

