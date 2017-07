Volvo

Alle Volvo's vanaf 2019 elektrisch

5 juli 2017 | Volvo kondigt aan dat elke Volvo die vanaf 2019 geïntroduceerd wordt, voorzien is van een elektromotor. Daarmee komt een einde aan een tijdperk van Volvo-modellen met uitsluitend verbrandingsmotoren en zal elektrificatie een steeds centralere rol spelen in de toekomst van Volvo. Het gaat hier om een van de belangrijkste aankondigingen van een autofabrikant op het gebied van elektrificatie. Meer dan een eeuw na de uitvinding van de verbrandingsmotor maakt deze plaats voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de automobielindustrie.