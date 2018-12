5 EuroNCAP sterren voor Volvo S60 en V60

5 december 2018 | De nieuwe Volvo S60 en V60 hebben de maximale veiligheidsscore van vijf sterren van het onafhankelijke veiligheidsinstituut EuroNCAP ontvangen. De score onderstreept Volvo's claim dat het een van de veiligste auto's op de weg zet, van de compacte Volvo V40 tot de grote Volvo XC90. Alle huidige geteste Volvo-modellen hebben de maximale score van vijf sterren gekregen, ondanks de steeds strenger wordende veiligheidseisen die Euro NCAP hanteert.

De crashtests die de nieuwe Volvo S60 en V60 bij EuroNCAP ondergingen, zijn de strengste tot nu toe, met extra aandacht voor actieve veiligheidstechnologie waaronder de detectie van fietsers door automatische noodstopsystemen zoals Volvo's City Safety. De Volvo S60 en V60 behoren tot de veiligste auto's die aan de hand van de nieuwe regels getest zijn.

Alle nieuwe Volvo-modellen zijn standaard uitgerust met de actieve veiligheid van City Safety met Autobrake-technologie. Als wereldprimeur op de Volvo S60 en V60 remt het geavanceerde systeem nu ook af in het geval van dreigende botsingen met tegemoetkomend verkeer. City Safety is het enige systeem op de markt dat zowel voetgangers als fietsers en grote dieren detecteert.

Zowel de nieuwe Volvo S60 als de Volvo V60 delen het modulaire voertuigplatform Scalable Product Architecture (SPA) plus bijbehorende veiligheidstechnologie met de grotere Volvo XC60 en de Volvo 90-serie.

Afgelopen zomer presenteerde Volvo de nieuwste generatie S60, een sedan maar met het DNA van Volvo. De nieuwe S60 is de eerste Volvo ooit die niet als diesel leverbaar is. Hiermee geeft Volvo een duidelijk signaal af wat betreft zijn visie op de elektrificatie van mobiliteit. Een langetermijnvisie die verdergaat dan de traditionele verbrandingsmotor. De nieuwe S60 is bovendien de eerste Volvo die in Amerika van de band rolt, in de eveneens eerste Amerikaanse productiefaciliteit van Volvo, in Charleston, South Carolina.